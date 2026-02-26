184 de mașini confiscate la granița Germaniei

În ultimul an, funcționarii din cadrul Biroului Vamal Principal din Ulm au identificat 184 de vehicule introduse în Uniunea Europeană fără declarație vamală corespunzătoare.

Statistic, un astfel de caz a fost descoperit la fiecare două-trei zile, iar autoritățile au recuperat aproape 350.000 de euro reprezentând taxe vamale și TVA la import.

„Vehicule din toate categoriile de preț au fost introduse în Uniunea Europeană fără declarație corespunzătoare, un caz clasic de contrabandă la import”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției, citat de jurnaliștii publicației schwaebische.de.

Transportate pe platforme sau conduse pe propriile roți

Cele mai multe proveneau din Elveția, fiind transportate pe platforme sau conduse pe propriile roți, iar destinația principală era Europa de Est.

Un punct important de control este autostrada A96, imediat după tunelul Pfänder, în apropiere de Lindau, pe direcția München. Aici, echipa de control de frontieră descoperă în mod repetat vehicule neînregistrate vamal, alături de alte bunuri de contrabandă.

Prețurile de achiziție ale vehiculelor variau între echivalentul a 1.500 de euro, pentru un tractor vechi, și 60.000 de euro, de exemplu pentru un BMW X5.

Lamborghini Gallardo din Ucraina, condus de un român

Descoperiri au fost făcute și pe autostrada A8. În iulie 2025, autoritățile au confiscat un Lamborghini Gallardo evaluat la 120.000 de euro.

Mașina sport de lux, provenită din Ucraina, a fost introdusă în Uniunea Europeană fără declarație vamală și urma, potrivit suspiciunilor, să fie reparată și vândută.

Taxele de import se ridicau la aproximativ 25.500 de euro, la care se adăuga o garanție penală de 9.600 de euro. Deoarece sumele nu au putut fi achitate pe loc, vameșii au confiscat vehiculul.

Șoferul, un cetățean român în vârstă de 36 de ani, trebuia să livreze mașina unui dealer din Ostwestfalen. Declarațiile privind proveniența și scopul transportului au fost contradictorii, iar documente vamale nu au fost prezentate. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru suspiciunea de tăinuire fiscală și au reținut automobilul pentru garantarea taxelor de import.

Amenzi de 40.000 de euro

Aproximativ un sfert dintre cele 184 de cazuri s-au soldat deja cu amenzi în valoare totală de 40.000 de euro. În celelalte situații, departamentul penal al vămii din Ulm continuă investigațiile.

Potrivit autorităților, la importul unui autovehicul dintr-un stat non-UE se aplică o taxă vamală de 10% și un TVA la import de 19%, sume care trebuie achitate imediat.

Dacă vehiculul nu este declarat cel târziu la trecerea frontierei, există suspiciunea de evaziune fiscală, iar mașina poate fi reținută.

Un caz recent confirmă acest lucru: o echipă de control din Friedrichshafen a oprit pe A96, după tunelul Pfänder, un ansamblu auto care transporta un Porsche Panamera. La volan se afla un cetățean turc în vârstă de 55 de ani, rezident în Allgäu. Întrebat despre formalitățile de import, acesta a recunoscut că nu a depus declarație vamală, iar autoturismul avea încă plăcuțe elvețiene.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru suspiciunea de evaziune fiscală și au stabilit taxe de import de aproape 9.000 de euro. Deoarece suma nu a putut fi achitată, vameșii au confiscat bolidul ca garanție.

