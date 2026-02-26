„Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la Bucureşti aşteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic şi durabil dintre Statele Unite şi România”, anunţă Ambasada SUA la Bucureşti într-un mesaj postat pe Facebook.

Anunțat ca viitor ambasador de către Donald Trump în mai 2025, Darryl Nirenberg va intra oficial în funcție odată cu acreditarea sa de către președintele României.

Cu o experiență profesională de 40 de ani, acesta va asigura continuitatea parteneriatului bilateral, susținând obiectivele și interesele SUA la București.

„Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Trump.

În iunie, Darryl Nirenberg a fost nominalizat oficial de preşedintele SUA pentru postul de ambasador în România, iar nominalizarea a fost trimisă către Senat, care și-a dat votul, după 6 luni de la acel moment.

Darryl Nirenberg a înlocuit-o pe Kathleen Kavalec, care s-a retras în luna mai, după doi ani în fruntea Ambasadei SUA la București, și a ieșit la pensie. Kavalec fusese propusă de fostul președinte american Joe Biden. La rândul ei, Kavalec l-a înlocuit pe Adrian Zuckerman, al cărui mandat a expirat în ianuarie 2021.



