Indiferent dacă aleg plata pensiilor prin Poșta Română sau prin transfer bancar, sumele de bani vor ajunge la români conform unui program clar stabilit, iar această organizare asigură livrarea fără întârzieri.

Când intră pensiile în martie 2026

Pensionarii români care își primesc pensia prin transfer bancar vor avea banii în conturi pe 12 martie 2026.

În această zi, sumele vor fi virate și vor putea fi accesate imediat după procesarea plăților de către bănci.

Pentru românii cei care optează pentru Poșta Română, distribuirea banilor de pensie începe luni, 2 martie 2026, deoarece 1 martie cade duminică.

Poștașii vor livra pensiile la domiciliul beneficiarilor pe parcursul mai multor zile, în funcție de traseele stabilite. Totuși, majoritatea pensionarilor vor primi banii în prima parte a lunii, așa cum se întâmplă de obicei.

Ziua de 1 martie schimbă ușor calendarul pensiilor

Faptul că 1 martie 2026 este o zi de duminică a determinat ajustarea calendarului de distribuire.

De regulă, pensiile românilor sunt livrate chiar din prima zi a lunii. Însă când aceasta coincide cu o zi nelucrătoare, livrarea este amânată pentru următoarea zi lucrătoare, în acest caz, 2 martie.

Totuși, autoritățile nu au anunțat că vor exista întârzieri sau schimbări.

În luna ianuarie, distribuirea pensiilor a început pe 8 ianuarie, după o întârziere de șapte zile cauzată de vacanța angajaților Poștei Române.

Ce se întâmplă cu noii pensionari

Pentru românii care încasează pensia pentru prima dată, transferurile sunt estimate între 13 și 17 martie 2026.

Aceștia pot opta fie pentru virament bancar, fie pentru mandat poștal, în funcție de opțiunea aleasă la depunerea dosarului de pensionare.

Autoritățile subliniază că aceste plăți depind de procesarea documentelor necesare.

De asemenea, oficialii mai spun că nu sunt prevăzute modificări ale cuantumului pensiilor pentru luna martie 2026.

Numărul de pensionari români a crescut în ianuarie 2026, iar pensia medie s-a majorat cu un leu. De departe, București rămâne orașul cu cei mai mulți pensionari din țară: 467.225.

Informații esențiale pentru pensionarii români în martie 2026

Dacă primesc pensia prin Poșta Română, distribuirea începe pe 2 martie

Pentru cei care preferă transferul bancar, banii vor fi disponibili în conturi pe 12 martie

Noii pensionari își vor primi prima pensie între 13 și 17 martie

Nu sunt anunțate schimbări în valoarea pensiilor sau alte întârzieri.

