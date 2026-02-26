Deși legală, strategia a intrat în vizorul autorităților, care verifică acum dacă aceste afecțiuni „de weekend” sunt justificate sau reprezintă doar o metodă de a păstra indemnizația întreagă.

Ori de câte ori apar reglementări considerate nefavorabile, unii români găsesc metode ingenioase de a ocoli spiritul legii, fără a-i încălca neapărat litera.

Decizia autorităților de a tăia plata pentru prima zi de concediu medical a generat un val de nemulțumire, dar și o reacție imediată. Numărul certificatelor eliberate cu data de sâmbătă a crescut brusc, fenomen care a ridicat semne de întrebare serioase la nivelul instituțiilor de control.

„Apar destul de mult de concedii acordate sâmbătă, sâmbăta fiind zi nelucrătoare nu este penalizată de legislație și cred că e o contramăsură sau o reacție asupra Ordonanței, dar rămânem vigilenți și vă promit că vom verifica și vă vom pune la dispoziție rezultatele viitoarelor controale”, a declarat Adrian David, director CJAS Hunedoara.

„Să fie sancționați medicii”

Suspendarea plății pentru prima zi de boală este considerată o eroare legislativă de către mulți români. Principalul argument este că, în încercarea de a stopa abuzurile, autoritățile ajung să îi sancționeze financiar tocmai pe cei care se îmbolnăvesc real și respectă legea.

„Ar trebui ca medicii să fie sancționați dacă acceptă aceste situații, dacă ele sunt, să zic așa, peste limita legii”, spune un român.

„Și medicii de familie ar trebui să fie un pic mai atenți și mai responsabili, pentru că oamenii încearcă întotdeauna. Românul inventiv încearcă pentru că zice că merge și așa, este tradiția noastră românească”, este de părere altcineva.

Prima zi de concediu medical neplătit, o practică întâlnită în Europa

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat motivul din spatele deciziei Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical începând cu 1 februarie 2026. Măsura, destinată descurajării concediilor medicale fictive, a fost justificată prin pierderile anuale de 1,2 miliarde de lei cauzate de aceste practici. „S-a dovedit peste tot că se abuzează de ele”, a declarat ministrul.

Rogobete a precizat că decizia României privind plata concediilor medicale se aliniază legislației din alte state europene.

„În multe țări din UE, prima, a doua și chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni. Portugalia și Franța nu plătesc primele două zile, iar în Belgia, în funcție de tipul de asigurare, nu se plătesc primele zile”, a explicat el.

Deși a recunoscut că măsura poate genera nemulțumiri, ministrul consideră că este necesară pentru a proteja bugetul sănătății.

Guvernul a aprobat în ultima ședință din 2025 o OUG care introduce controale asupra concediilor medicale, mai precis, Casele de Asigurări de Sănătate vor verifica dacă acestea sunt acordate legal și justificat. O schimbare importantă privește plata concediilor medicale: prima zi nu va mai fi plătită, zilele 2-6 vor fi plătite de angajator, iar din ziua a 7-a până la vindecare, plata va fi asigurată din bugetul FNUASS, potrivit comunicatului oficial.





