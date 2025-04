În anul 2024, Doru Bem a jucat în filmul „Săptămâna Mare”, regizat de Andrei Kon și produs de Mandragora, iar rolul i-a adus premiul «Heart of Sarajevo», pentru «Cel mai bun actor», la Festivalul de Film de la Sarajevo.

Mai mult decât atât, Doru Bem este nominalizat la categoria „Cel mai bun actor”, pentru același rol, și la Gala Premiilor Gopo, care va avea loc pe 29 aprilie 2025, în București.

Desemnat „Cel mai bun actor” la Festivalul de Film de la Sarajevo

„În anul 2024 am câștigat premiul pentru «Cel mai bun actor» la Festivalul de Film de la Sarajevo. Premiul se numește «Heart of Sarajevo», a fost o mare bucurie și totalmente, absolut neașteptat. Eu am fost acolo când a fost proiectat filmul, dar am plecat înapoi acasă, în România. Am stat trei zile acolo și după am fost sunat că am primit premiul pentru cel mai bun actor.

Bineînțeles că a fost o bucurie foarte mare, pentru că nu mă așteptam. Totuși a fost o selecție destul de generoasă în Festivalul de Film de la Sarajevo, au fost 450 de filme și a fost foarte apreciat filmul «Săptămâna mare», în regia lui Andrei Kon, produs de Mandragora, de Anca Puiu.

Producția este în limba română, cu subtitrare pentru festivalurile internaționale. Și am avut bucuria să fiu nominalizat anul acesta pentru același rol (Leiba Zibal), din «Săptămâna Mare», pentru același film, la Premiile Gopo, tot pentru «Cel mai bun actor», filmul având 12 nominalizări”, a spus Doru Bem în exclusivitate pentru Libertatea.

Joacă în „Mireasă fără voie”, primul proiect semnat Teatrul Maidan

Pe lângă cariera din filme, Doru Bem este actor și la Teatrul Excelsior, acolo unde are în desfășurare mai multe spectacole, dar joacă și în „Mireasă fără voie”, o piesă care a avut premiera pe 4 aprilie 2025, la Sala Dalles, și care mai poate fi văzută pe 9 mai, la Ploiești, și pe 11 mai, la Sala Luceafărul din București.

„«Mireasă fără voie» este o adaptare după Sam Bobric. E un spectacol foarte fain, o comedie foarte faină. În rolurile principale suntem eu, Cătălina Grama (Jojo), Irina Antonie, Andrei Mateiu și Carmen Tănase, care face un rol absolut minunat, e o actriță genială. E soacra mea în piesă și face un rol absolut excepțional, ca toate rolurile pe care ea le are. Am lucrat vreo trei luni la spectacolul ăsta, la textul ăsta și a fost o bucurie, pentru că e și o comedie foarte spumoasă și o comedie de situație și se dezvoltă multe lucruri minunate.

Este primul spectacol al Teatrului Maidan, condus de Andrei Mateiu și Cătălina Grama (Jojo) și să fie cu noroc de aici mai departe. S-au pus deja în vânzare biletele pentru Ploiești, pe 9 mai 2025, la Casa de Cultură a Sindicatelor, de la ora 19.00. Și mai avem încă un spectacol la Sala Luceafărul, pe 11 mai 2025, în București, tot de la ora 19.00. Sunt deja puse în vânzare biletele”, a mai dezvăluit Doru Bem în exclusivitate pentru Libertatea.

Se înțelege perfect pe scenă cu Jojo (Cătălina Grama)

Întrebat cum este să joace alături de Cătălina Grama și de Carmen Tănase, actorul român premiat la Festivalul de Film de la Sarajevo a afirmat că se înțelege foarte bine pe scenă cu Jojo.

„Cu Cătălina Grama mă înțeleg foarte bine pe scenă, este o parteneră minunată de joc. Eu mai am un spectacol cu ea, unde tot așa împărțim rolurile principale: Fănica joacă ea în piesa «O scrisoare pierdută», iar eu sunt Zoe, adică Nae, sunt inversate… Joc și acolo, jucăm și aici împreună și avem chimie ca parteneri de scenă, ne înțelegem foarte bine, suntem creativi împreună. Și asta cred că e o chestiune foarte importantă pentru actori pe scenă, că se vede și în public lucrul ăsta”, a încheiat Doru Bem.

