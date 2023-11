Doru Octavian Dumitru e un nume recunoscut în lumea umorului și a divertismentului. În vârstă de 67 de ani, actorul a vorbit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre perioada în care a fost nevoit să vândă aspiratoare în Canada.

„Nu m-am angajat la un magazin de electrocasnice, era o companie care vindea aspiratoare. Eu veneam în țară, jucam, și după făceam pauze acolo. Pauza putea să dureze mai mult și mă plictiseam, nu făceam nimic. Hai să fac și eu ceva, foarte bune ca experiențe”, a povestit comediantul.

„Nu știam ce înseamnă munca fizică. M-a ajutat fabrica foarte mult”

Și a continuat: „Am încercat vreo două săptămâni. Mie îmi vine foarte greu să vorbesc despre Canada cu cineva care nu a fost acolo, care nu știe despre ce este vorba. Este ca și cum aș vorbi cu dumneavoastră despre persoanele care au autism. Aș putea să vorbesc cu părinții lor despre ce înseamnă autism. Cu persoana care are autism, culmea, nu poți să vorbești că are autism.

Problema este simplă pentru mine. M-au ajutat locurile astea în care am fost, m-au ajutat să și înțeleg. Eu nu știam ce înseamnă munca fizică. M-a ajutat fabrica foarte mult. Acum, spre bătrânețe, am început să înțeleg altfel lucrurile. Ce înseamnă un om care merge la serviciu, care stă acolo, în fiecare zi să mergi și să stai 8 ore, a doua zi iar să mergi, pe schimburi, a fost o chestie interesantă.

Cu aspiratoarele am avut o experiență vizavi de un individ, care după ce i-am făcut eu o mostră, mi-a spus: Nu am nevoie să cumpăr aspiratorul, a fost o lecție, așa cum am primit-o și eu. Mi s-a părut o chestie urâtă, nu asta era ideea, să împărtășim răul”, a declarat Doru Octavian Dumitru, conform kanald.ro.

Doru Octavian Dumitru, despre prestațiile lui pe scenă

A pierdut vreodată Doru Octavian Dumitru publicul din mână?”, a fost o altă întrebare primită de comediant de la Denise Rifai. El a răspuns: „Întrebarea pe care ar trebui eu să i-o pun gazdei noastre din această seară este dacă a pierdut vreun invitat. E greu, pentru că e acolo. Oamenii dacă nu se ridică în picioare, stau până la sfârșit pentru că au plătit bilet.

Pentru mine e foarte complicat să vorbesc puțin. Da, s-a întâmplat, dar e nevoie de explicații. Dacă lumea nu știe, trebuie să le dai explicații. S-a întâmplat să nu se joace cu mine. Dar când nu se joacă cu mine, atunci pierd, pentru că ei nu participă la joacă și eu vreau să mă joc cu ei și le arunc mingea și le arunc colăcele, dar ei nu-mi aruncă înapoi”.

„Eu fac spectacolul. E ok, spectacolul prinde, pentru că e un spectacol bun. Un spectacol bun poți să-l joci cu oricine. Piatra stă într-o parte și râde, dar nu poate să râdă prea mult timp pentru că după aceea crapă. Am avut spectacole foarte puține unde lumea nu a gustat. Categoric a fost vina mea, ori am avut o stare în care am fost prea critic, ori nu știu, dar a fost vina mea”.