Doru Octavian Dumitru, operat de urgență la Suceava

Actorul și umoristul Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a fost supus unei intervenții medicale de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Artistul a fost transferat rapid de la Spitalul Județean Bacău după ce i s-a făcut rău înainte de un spectacol la Onești.

Echipa medicală de la Suceava a reușit să efectueze o trombectomie salvatoare. Procedura a fost realizată de o echipă multidisciplinară, incluzând un neurolog, un radiolog intervenționist și un medic ATI

„Mulțumim din suflet tuturor acestor minunați doctori menționați aici, precum și tuturor celor nevăzuți ochiului public care i-au fost și continuă să îi fie alături cu generozitate și devotament”, a transmis familia actorului, pe Facebook.

Din echipa care a realizat intervenția au făcut parte Dr. Tatiana Bardan (neurolog), Dr. Mihai Crețeanu Jr. (radiolog intervenționist) și Dr. Mara Sbiera (medic ATI). Au contribuit și colegii din Unitatea de Primiri Urgențe, inclusiv Dr. Raluca Negrea.

Care este starea actorului Doru Octavian Dumitru după operație

Medicii au oferit noi informații despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru. Larisa Blanari, managerul spitalului, a declarat că „artistul se află într-o stare stabilă și este monitorizat la secția de terapie intensivă”. Intervenția a avut un rezultat foarte bun, iar pacientul evoluează favorabil postoperator.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava a felicitat echipa medicală pentru profesionalismul și promptitudinea demonstrată. Acest caz confirmă capacitatea spitalului de a oferi servicii medicale complexe la standarde înalte pentru pacienții din întreaga regiune.

Doru Octavian Dumitru a suferit un accident vascular cerebral în camera de hotel

Doru Octavian Dumitru a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în camera de hotel din Onești, cu puțin timp înainte de a susține un spectacol programat.

A fost transportat inițial la Spitalul Județean de Urgență Bacău, iar ulterior a fost transferat de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, iar la acel moment medicii au venit cu noi detalii despre stare de sănătate a actorului.

Doru Octavian Dumitru și-a anulat toate spectacolele

Toate spectacolele programate ale artistului, inclusiv cel de la Onești, au fost anulate, iar organizatorii vor returna banii publicului. Familia a mulțumit pentru mesajele de încurajare și susținerea primită în aceste momente dificile.

Ce mesaj a postat Doru Octavian Dumitru pe Facebook, înainte de AVC

Cu aproximativ 48 de ore înainte de internare, actorul a postat un mesaj pe Facebook. În ultimul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru înainte să ajungă de urgență la spital, actorul vorbea despre nevoia de liniște interioară și crizele existențiale prin care trecea, semn al unei stări sufletești complexe înainte de acest eveniment medical grav.

„Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că de fapt avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional.

Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație. Dacă corpul și mintea se vor agita încercând să se impună, nu vor face decât să accentueze criza”, a scris Doru Octavian Dumitru pe Facebook, cu puțin timp înainte să facă accidentul vascular cerebral.

Cine este Doru Octavian Dumitru

Doru Octavian Dumitru este un actor și comediant român foarte apreciat, născut pe 11 iunie 1956 în Arad. Deși a absolvit Facultatea de Instalații și a început o carieră tehnică, pasiunea sa pentru scenă și umor l-a definit.

A debutat în teatre de revistă precum „Fantasio” din Constanța și „Constantin Tănase” din București și în anii 90 a fost considerat regele comediei românești, devenind și unul dintre pionierii stand-up-ului în România.

Cariera sa artistică include spectacole solo și colaborări cu grupuri de umor, turnee naționale și internaționale, inclusiv în Canada unde a locuit două decenii, dar și în Franța, Italia, Belgia sau New York.

Este cunoscut pentru show-uri memorabile precum „Supozitoare cu trotil”, „Mușcat de râs” și „Trei medicamente de râs”. Dincolo de scenă, a fost căsătorit de trei ori și are doi copii. De mai bine de 45 de ani, Doru Octavian Dumitru a dăruit românilor bucurie și veselie prin actoria și comedia sa.

