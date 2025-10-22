Inițial, celebrul comediant a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Bacău, după care a fost transferat la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Doru Octavian Dumitru a suferit un AVC

„În aceste momente, artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.

Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să respecte intimitatea acestor momente extrem de solicitante și dificile, atât pentru el cât și pentru familia lui. Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea. Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături”, au scris pe Facebook cei din familia lui Doru Octavian Dumitru în seara zilei de 21 octombrie 2025.

Cu aproximativ 48 de ore înainte să sufere un AVC, Doru Octavian Dumitru dădea impresia că are nevoie de o pauză și de liniște, deoarece ar trece printr-o criză existențială, așa cum reieșea din ultimul mesaj postat de el pe celebra rețea de socializare.

Ce a scris comediantul pe Facebook

„Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că, de fapt, avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar, fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional. Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop, și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație.

Dacă corpul și mintea se vor agita încercând să se impună, nu vor face decât să accentueze criza. Tot ce ai de făcut e să accepți a face liniște în tine pentru prima oară cu adevărat. Așa cum nu ai mai făcut-o niciodată. Liniștea să nu o cauți în exterior, ci doar în interiorul tău. Nu te mai opune, nu te mai agita. Pune stavilă gândurilor de contră. Caută liniștea în tine și rămâi în așteptare! Pare greu și chiar imposibil la început. Dar cu răbdare și mai ales stăruință o să începi să simți cum liniștea își impune ritmul ei în tine. Din acel moment înseamnă că sufletul tău a preluat controlul”, scria Doru Octavian Dumitru pe Facebook, cu aproximativ 48 de ore înainte să fie internat de urgență în spital.

