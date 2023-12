Doru Todoruț a făcut o declarație uimitoare. Artistul a cerut în căsătorie patru femei, însă a ajuns la altar doar cu una dintre ele, mama copiilor săi, Irina Baianț. De altfel, Interpretul a recunoscut fără retineri că a cerut în căsătorie patru femei, de-alungul vieții sale.

„Patru. Și eu mă mir. Toate au zis da. Ideea e următoarea: pleci la un drum, ești entuziast și atât. Probabil că și latura mea artistă mă face să nu fiu la fel de rațional și îmi place să plusez și cred că acolo e răspunsul. Bineînțeles (nr. a avut de ales între iubire și carieră).

Eu am câștigat un concurs muzical, iar ea era din Timișoara și nu a vrut să se mute în București. Contractul meu presupunea să mă mut, atunci am ales între ea și muzica. Am ales cariera”, a spus Doru Todoruț la Star Matinal, potrivit Spynews.

Întâmplarea care l-a șocat

În urmă cu mai mulți ani, după ce a cântat la un bal al bobocilor, Doru Todorut a avut parte de o întâmplare șocantă, pe care nu a uitat-o nici azi.

„ La unul dintre balurile de boboci, m-a șocat, efectiv. Era o adolescentă, nu avea 18 ani, avea 15-16 ani, după concert, noi aveam un van și ea s-a pus acolo. Erau ușile deschise ca încărcam sculele și ea s-a pus acolo că vine cu noi la hotel. Nu. Aia a rămas ca aminte șocantă pentru mine și liniștea s-a așternut”, a adăugat artistul pentru sursa citată.

