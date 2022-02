Dragoș Bucur, nevoit să stea departe de familia lui. „Am cedat și am făcut o criză când am aflat”

În cadrul unui interviu, Dragoș Bucur a vorbit despre cel mai greu moment din cariera sa. Se pare că juratul a fost nevoit să stea plecat mult timp de acasă în timpul filmărilor pentru pelicula „The way back”. Atunci când se afla în India, el a avut o cădere nervoasă din cauza dorului de cei dragi.

„Filmările pentru «The way back» au avut o perioadă de vreo două-trei luni în care nu am putut să vin acasă, locațiile se schimbau la fiecare câteva zile și era imposibil să prind măcar două zile să fug în București.

În ultimele săptămâni în India am cedat și am făcut o criză mică când am aflat că se întârzie încă 3-4 zile întoarcerea acasă. Din fericire, totul s-a terminat cu bine. Asta după o discuție destul de tensionată cu producătorii și regizorul”, a spus el pentru Ciao.

