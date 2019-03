Deputat în Parlamentul din Costa Rica, Dragoș Dolănescu s-a învoit câteva zile pentru a veni în țară special pentru parastasul de 10 ani al tatălui său, Ion Dolănescu.

Politicianul nu a apucat să meargă să vadă cu ochii săi în ce stadiu se află moștenirea primită de la tatăl său – o vilă în Sinaia, evaluată la 290.000 de euro, și mai multe terenuri în Prahova, Dâmbovița și Ilfov. S-a asigurat însă că acestea sunt pe mâini bune.

”M-am ocupat numai de parstas. Nu am mai avut timp să ajung și-n Sinaia. Nea Ovidiu însă, care locuiește lângă vilă, are grijă de casă și de celelalte. Am vorbit cu el și știe ce are de făcut. Nu am găsit încă acea persoană care să dorească să transforme vila într-un hotel, cu restaurant cu specific românesc, dar voi fi ținut la curent cu aceste demersuri”, a mărturisit Dragoș Dolănescu pentru Libertatea.