Dorel Vișan, 84 de ani, este unul dintre cei mai mari și apreciați actori ai teatrului și cinematografiei românești. Actor cu peste 40 de roluri importante pe scena teatrului, cu alte zeci de interpretări remarcabile în pelicule, ardeleanul a fost și director de teatru, și profesor, dar și autorul unei cărți de poezii. Este identificat și acum, după 27 de ani de la premieră, cu „Senatorul melcilor”, filmul regizat de Mircea Daneliuc, angajat în cursa pentru un premiu la Festivalul de la Cannes.

Trei decenii de mariaj

Cel mai greu moment al vieții sale a fost pierderea soției sale, iar după aceea, el nu a mai găsit puterea să se recăsătorească. Deși a recunoscut că a mai avut multe prietene, chiar și acum având o legătură sentimentală. Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, marele actor a vorbit despre acest detaliu. În 1993, după trei decenii de mariaj, Dorel Vișan și-a pierdut soția, pe Maria, din cauza unei boli teribile. Cei doi au avut trei copii, actorul are acum șase nepoți. Artistul nu a parcurs nici acum acel moment teribil.

„Iubirea se topește, dar respectul e până la capăt”

„Nu mi-am putut închipui că un om se poate căsători a doua oară, mai ales când despărțirea a fost foarte tragică. Am ținut atât de mult la relația noastră, dar nu am putut să trăiesc singur. Am avut prietene și am și astăzi. Problema este ca această viață să fie discretă și să fie în limitele moralei creștine și a moralei omenești. Mi-am mutat gândurile și acțiunile în alte zone. Am considerat întotdeauna căsătoria că este o școală continuă și fără sfârșit în care fiecare învață de la celălalt. În căsătorie, lucrul fundamental este respectul, iubirea se topește, dar respectul trebuie să rămână până la capăt”, a mărturisit actorul.

„Aplicăm greșit ceea ce știm”

După acea dramă, Dorel Vișan a avut probleme și din cauza dependenței de alcool. A trecut și peste ea, după ce și-a descoperit unele probleme medicale. Acum, deține o prisacă, dar și o vie, din plăcere. „La primul pahar, omul bea vin. La al doilea pahar, vinul bea vin. La al treilea pahar, vinul te bea pe tine. Trebuie să te consideri un nimic în fața Creatorului, a puterii supreme. Pentru noi, românii, e greu, trăim într-o ignoranță totală. Problema nu e că nu știm, ci aplicăm greșit ceea ce știm”, a comentat actorul.

