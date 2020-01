Tzanka Uraganu, prins conducând Rolls-ul fără asigurare

Andrei Velcu, pe numele de scenă Tzanka Uraganu, conduce un bolid Rolls Royce, un “must have” pentru orice manelist care se respectă. Mașina a fost atât de scumpă, încât posesorul ei nu a mai avut bani și pentru asigurarea obligatorie. Spre ghinionul său, recent, artistul a fost oprit de poliție după ce a tăiat linia continuă pe Bulevardul Republicii din Ploiești, fiind amendat și rămânând și fără numerele de înmatriculare. Mai mult, Direcția Generală Anticorupție i-a deschis dosar pentru tentativă de mituire a unui polițist.

Dani Mocanu a fost săltat de mascați din curtea casei sale

Cel mai fidel client al polițiștilor din ultimii ani, Dani Mocanu a fost ridicat de mascați, anul trecut, în luna septembrie, chiar de ziua lui, din cauza unui cântec pentru care a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Piesa „consolidează atitudini misogine și legitimează o cultură a violului și violenței îndreptate împotriva femeilor prin versurile sale și prin videoclipul realizat”, se arată în reclamație. În anul 2017, tot în luna septembrie, Mocanu a fost reținut de DIICOT, acesta fiind implicat într-un dosar de proxenetism, iar bunurile i-au fost puse sub sechestru. În prezent, manelistul este în stare de libertate, dar se află sub control judiciar.

Recomandări Deces neobișnuit din cauza coronavirusului. Cazul straniu al pacientului Li stârnește marea îngrijorare a medicilor

Sorinel Puștiu a fost înjughiat în supermarket

Nici Sorinel Puştiu nu a fost ferit de scandaluri. În 2009, în timp ce se afla într-un supermarket, cântăreţul a fost înjunghiat în picior cu un briceag şi a ajuns la spital. Chiar dacă a evitat să vorbească despre motivele scandalului, în plângere a precizat că este o răzbunare. Ulterior, manelistul și-a retras plângerea, după ce a aflat că fusese vorba, de fapt, despre o confuzie… Cât despre agresor, acesta, consumator de droguri, a pierit la scurt timp, în urma unei supradoze.

Aflat în comă alcoolică, Monică Lupșa a leșinat la volan

Recomandări Un bărbat a murit la spitalul din Alba unde a venit cu gâtul umflat. Acuzațiile familiei



Monică Lupșa, manelistul-vedetă al Banatului, s-a ales cu dosar penal după ce, în primăvara anului trecut, a fost surprins de polițiști în comă alcoolică, la volanul limuzinei sale. Manelistul era atât de beat, încât a leșinat în timp ce aștepta la semafor. După ce și-a revenit, Lupșa nu a fost în stare nici să sufle în etilotest, fiind transportat la spital pentru prelevarea probelor biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal.

Adi de la Vâlcea, prins conducând cu permisul suspendat

Și Adrian Nicolae Dinuț, alias Adi de la Vâlcea, a rămas fără carnet – prima dată, după ce a fost prins conducând cu 107 km/h în localitate, apoi, un an mai târziu, a băutut un nou record: 132 km/h. Însă nu pentru aceste contravenții i-a fost deschis dosar penal, ci deoarece a fost prins conducând cu permisul suspendat.



Adrian Minune, campion la audieri

Manelistul s-a judecat ani buni cu Agenția Națională de Integritate, instituție ce reclama existenţa unor diferenţe semnificative între averea dobândită şi veniturile realizate de Adrian Minune în perioada când a avut o funcție administrativă (consilier local în Ștefăneștii de Jos). În plus, artistul are la activ un număr-record de audieri ca martor în diverse dosare, printre care: incendiul clubului Bamboo, în apropierea căruia cânta, dosarul „Droguri pentru maneliști”, martor într-un dosar în care o cunoștință era acuzată de proxenetism și dosarul deschis fiului lui Nuțu Cămătaru pentru tentative de omor. Prin natura meseriei sale, Adrian Minune s-a aflat de multe ori aproape de oameni certați cu legea. În plus, solistul a primit și interdicţie pe viaţă să intre în SUA. Iar asta, din cauza unor conaționali care s-au recomandat la ambasadă drept membri ai trupei sale!

Recomandări Anunțul lui Gheorghe Mărmureanu despre România, după cutremurul care a zguduit Turcia

Cătălin Arabu a lovit o mașină a poliției din Chicago

Stabilit de ani buni în Canada, Cătălin Arabu, fostul logodnic al Minodorei, evită să viziteze Statele Unite deoarece figurează în bazele de date ale poliției cu un accident rutier bizar. Manelistul a lovit, într-o zi de Paște, o mașină a poliției ce se afla parcată după o curbă, în întuneric, probabil la filaj. Paradoxal, în timp ce mașina poliției a rămas intactă, solistul a făcut praf automobilul pe care îl conducea, un BMW seria 3.

Florin Salam, de asemenea, client vechi al DIICOT

Florin Salam a cunoscut mulți ofiţeri DIICOT de-a lungul timpului, fiind audiat, ca și Adrian Minune, în dosarul „Cocaină pentru maneliști”, dar și ca martor într-un dosar în care membri ai clanului ”Butoane”, din Giurgiu, au fost acuzați de șantaj, camătă și proxenetism.

Acordeonistul Ionică Minune, reținut de poliția spaniolă fiindcă a primit șpagă bancnote false!

La începutul anilor ‘90, Ionică Minune, recunoscut în muzica lăutărească drept cel mai virtuos acordeonist, a intrat fără să vrea în atenţia poliţiei spaniole. Chemat la un chef, artistul a fost răsplătit cu generozitate, mai ales că o parte dintre bani erau falși… Totul a fost descoperit la bancă, atunci când Ionică Minune a vrut să schimbe bancnotele în euro. Drept urmare, artistul a fost reținut pe perioada anchetei.

Vali Vijelie, în vizorul poliției pentru violență și conducere fără permis

Un accident ce a avut loc în 2001, când Vali Vijelie a omorât două vaci și și-a băgat în spital un pasager, a scos la iveală faptul că solistul nu avea permis valabil. Mai mult, în urmă cu 10 ani, manelistului i-a fost anulat dreptul de a conduce, acesta fiind suspectat că a obținut carnetul în mod fraudulos, prin intermediul mafiei permiselor din Pitești. Apoi, Vijelie a fost acuzat pentru presupusa sechestrare a amantei, în 2011.

Martori ai evenimentului au predat poliţiei şi televiziunilor imagini în care manelistul s-a urcat pe capota unei maşini în care se afla presupusa amantă, apoi a scos-o din autovehicul ţinând-o de gât. Vijelie a recunoscut că a spart parbrizul automobilului, dar a jurat că nu a lovit femeia.