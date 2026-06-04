PNL transmite un avertisment clar președintelui Nicușor Dan după desemnarea lui Eugen Tomac ca premier

Conducerea formațiunii a reafirmat ferm că „PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect”, considerând că actualele dificultăți economice sunt rezultatul politicilor promovate de aceștia.

Totodată, PNL avertizează că nu va gira măsuri care să dilueze reformele sau disciplina bugetară, subliniind că „România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate în fața partenerilor externi și continuitate în implementarea reformelor asumate”.

În același timp, liberalii își exprimă dorința de a depăși rapid blocajul guvernamental, însă critică dur o eventuală soluție de compromis și atacă direct comportamentul partenerilor de scenă politică.

Reprezentanții partidului susțin că „un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate” și că cea mai corectă abordare democratică ar fi fost alta.

În viziunea PNL, „spiritul Constituției României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru”, însă aceștia acuză că „PSD a fugit de această responsabilitate”. În acest context incert, formațiunea își asigură electoratul că „rămâne consecventă în apărarea valorilor și principiilor democratice și interesului României”.

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