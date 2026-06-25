Fanii universului „Yellowstone” au primit o veste bună. Serialul „Dutton Ranch” („Ferma Dutton”), difuzat exclusiv pe SkyShowtime, va reveni cu un al doilea sezon. Producția va continua povestea lui Beth Dutton și Rip Wheeler, două dintre cele mai îndrăgite personaje ale francizei.

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„Dutton Ranch” revine cu un nou sezon

SkyShowtime a anunțat că serialul „Dutton Ranch” („Ferma Dutton”) va avea un al doilea sezon, la scurt timp după lansarea primei serii de episoade, potrivit news.ro.

Producția realizată de Paramount Television Studios și 101 Studios continuă povestea personajelor Beth Dutton, interpretată de Kelly Reilly, și Rip Wheeler, interpretat de Cole Hauser. În prezent, primele șase episoade ale sezonului inaugural sunt disponibile exclusiv pe platforma SkyShowtime, iar noi episoade sunt lansate în fiecare zi de vineri.

Povestea lui Beth și Rip continuă în Texas

Primul sezon al serialului este format din nouă episoade și urmărește încercarea lui Beth și Rip de a-și construi un nou viitor împreună în statul Texas. Departe de viața din Montana, cei doi se confruntă cu noi provocări și cu un ranch rival dispus să facă orice pentru a-și proteja interesele.

Acțiunea se desfășoară în sudul Texasului, unde legăturile de familie sunt puse la încercare, iertarea este rară, iar supraviețuirea are adesea un preț ridicat.

Distribuție cu nume importante

Distribuția reunește atât actori deja cunoscuți fanilor francizei, cât și nume importante din cinematografie. Alături de Kelly Reilly și Cole Hauser, în serial joacă Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca și Natalie Alyn Lind. Din distribuție fac parte și actorii nominalizați la premiile Oscar, Ed Harris și Annette Bening, care completează echipa artistică a producției.

Cine semnează producția

„Dutton Ranch” este produs de Paramount Television Studios și 101 Studios. Serialul este creat de producătorul executiv și showrunner-ul Chad Feehan și are la bază personajele create de Taylor Sheridan și John Linson.

Din echipa producătorilor executivi mai fac parte David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Kelly Reilly, Cole Hauser și Keith Cox.

Christina Alexandra Voros a regizat mai multe episoade ale sezonului, inclusiv primul și ultimul, iar Greg Yaitanes, Jessica Lowrey și Phil Abraham completează echipa de regizori.

Un nou succes pentru universul „Yellowstone”

„Dutton Ranch” este al doilea serial lansat în ultimele luni de studiourile din spatele francizei „Yellowstone” care primește rapid undă verde pentru un nou sezon.

Anterior, serialul „Marshals: A Yellowstone Story”, în care Luke Grimes revine în rolul lui Kayce Dutton, a fost, de asemenea, reînnoit la scurt timp după debut.

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