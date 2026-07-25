Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan, s-a bucurat de o vacanță în Santorini alături de iubitul ei. Tânăra a publicat imagini din concediu, iar transformarea sa fizică și aparițiile în costum de baie au atras atenția urmăritorilor din mediul online.

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Sarah Dumitrescu și iubitul ei, vacanță în Santorini

Sarah Dumitrescu a ales insula Santorini pentru câteva zile de relaxare alături de partenerul său. Cei doi au publicat imagini din vacanță și au apărut în ipostaze romantice, după ce, la începutul relației, au preferat să fie discreți în privința vieții lor personale.

În ultima perioadă, fiica Anamariei Prodan și iubitul ei s-au afișat tot mai des împreună, iar fotografiile din Grecia îi surprind bucurându-se de timpul petrecut unul alături de celălalt.

Transformarea fizică a fiicei Anamariei Prodan

Pe lângă imaginile de cuplu, Sarah Dumitrescu a atras atenția și prin schimbarea sa de imagine. Tânăra a slăbit considerabil și și-a pus în evidență silueta purtând costume de baie din două piese, fotografiile fiind apreciate de urmăritorii săi din mediul online.

Mulți au remarcat că Sarah seamănă din ce în ce mai mult cu mama sa, Anamaria Prodan, atât prin trăsături, cât și prin stilul afișat în fotografii.

Sarah Dumitrescu a negat că a apelat la operații estetice

În trecut, Sarah Dumitrescu a răspuns speculațiilor privind eventuale intervenții estetice și a precizat că aspectul său nu este rezultatul unor operații. Sportiva, în vârstă de 26 de ani, a explicat că singurele schimbări de ordin estetic la care a apelat sunt extensiile de păr și genele false, folosite doar în perioadele în care nu este implicată în competiții.

„Nu am nici o intervenție, de nici un fel! M-a distrat. Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am, când am liber. Atât! La ce viață am eu, nu am timp de prostii”, declara Sarah Dumitrescu.

Sarah Dumitrescu este jucătoare de baschet și spune că activitatea sportivă ocupă cea mai mare parte a timpului său. Tocmai de aceea, a explicat că nu s-a gândit să apeleze la intervenții estetice, considerând că stilul său de viață nu îi permite astfel de preocupări.

În ultima perioadă, tânăra a renunțat și la nuanța blondă a părului, alegând o culoare șatenă, schimbare care a completat noua sa imagine.