Aparitiile recente din vacanță i-au adus numeroase reacții acide, iar vedeta a decis să nu tacă. Gabriela Cristea a slăbit 34 de kilograme.

„Dacă trupul meu vă deranjează, problema nu este trupul meu. Este ideea că eu refuz să-mi mai cer scuze pentru el. În ultimele zile am primit zeci de mesaje în care mi s-a spus că nu am voie să port costum de baie. Că nu sunt suficient de slabă. Că nu arăt «țiplă». Că o femeie de vârsta mea ar trebui să se ascundă”, a mărturisit prezentatoarea TV.

Gabriela Cristea: „Marea nu este un podium de modă”

În fața valului de critici, Gabriela Cristea a pus punctul pe i, amintindu-le tuturor că bucuria de a trăi nu depinde de măsurile din etichetă.

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„Și m-am întrebat ceva… Cine a hotărât că plaja este doar pentru oamenii perfecți? Marea nu este un podium de modă. Soarele nu alege pe cine încălzește în funcție de mărimea hainelor. Iar bucuria de a simți nisipul sub picioare sau apa mării pe piele nu ar trebui să fie un privilegiu rezervat celor cu abdomen plat”, a continuat ea.

Aflată într-un proces de slăbire și atentă la stilul ei de viață, vedeta a vorbit deschis și despre propria transformare, dar și despre diferența dintre sănătate și presiune socială.

„Da, am slăbit mult. Da, încă mai am imperfecțiuni. Și probabil voi mai avea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi ascund corpul sau să-mi amân viața până în ziua în care voi corespunde standardelor altcuiva. Să ai grijă de sănătatea ta este un lucru. Să trăiești cu rușinea propriului corp este cu totul altceva”, a explicat vedeta.

Gabriela Cristea, mesaj de încredere pentru femei

La finalul mesajului său, Gabriela Cristea le-a adresat o rugăminte sinceră persoanelor care o urmăresc, încurajându-le să lase deoparte inhibițiile și să se bucure din plin de vară și de viață.

„Îmi doresc ca femeile care mă urmăresc să înțeleagă un lucru: nu vă lăsați convinse că trebuie să fiți perfecte ca să aveți dreptul să trăiți frumos. Mergeți la mare. Intrați în apă. Faceți poze. Râdeți. Bucurați-vă de vacanță. Purtați costumul de baie care vă place. Nu pentru că aveți corpul perfect, ci pentru că aveți o singură viață”, le-a îndemnat prezentatoarea.

Mesajul ei s-a încheiat cu speranța că această abordare le va da curaj și altor femei să se accepte exact așa cum sunt: „Dacă măcar o femeie va merge vara aceasta la plajă fără să-i mai fie rușine de corpul ei după ce vede acest video, atunci mesajul meu și-a atins scopul.”

Foto: Instagram