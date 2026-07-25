Stagiara arestată lucra la cartierul general strategic al Puterilor Aliate în Europa (SHAPE), la Mons, în Belgia.

„Ea este suspectată că făcea spionaj în profitul unei țări terțe și de participare la o organizație criminală”, a precizat Parchetul federal într-un comunicat.

„Suspecta atrăsese atenția serviciilor de securitate ale SHAPE, care au denunțat faptele la Serviciul General de Informații și Securitate (SGRS)”, a adăugat parchetul, fără alte precizări despre natura faptelor.

După deschiderea dosarului, Parchetul federal belgian a încredințat ancheta Poliției judiciare federale din Charleroi, care a efectuat joi percheziții la domiciliul suspectei, precum și la locul său de muncă.

O judecătoare de instrucție a plasat-o vineri pe suspecta canadiană de origine chineză sub mandat de reținere.