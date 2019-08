Filmările pentru Matrix 4, filmul cu care celebrul actor Keanu Reeves a făcut furori grație rolului Neo, vor începe la începutul anului 2020. Scenariul și regia vor fi realizate de Lana Wachoswski.

Cel care a făcut anunțul a fost președintele Warnes Bros. Picture Group, Toby Ejmmerich.

„Nu putem fi decât emoționați că revenim în The Matrix cu Lana. Lana este un cineast creativ, vizionar și original și suntem încântați că scrie, regizează și produce acest nou capitol din universul Matrix”, a declarat Tobby Emmerich.

Cele trei filme din serie – The Matrix, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions – s-au bucurat de un imens succes la public.

Protagoniștii au fost actorii Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss și Laurence Fishbourne.

FOTO: Northfoto

Citeşte şi:

Gestul impresionant pe care Keanu Reeves l-a făcut pentru o admiratoare în timp ce mergea la filmări

Angelina Jolie a pus ochii pe Keanu Reeves? Ce se întâmplă între cei doi actori

Keanu Reeves a tras din greu pentru rolul din filmul „John Wick”. „Poate din cauza vârstei”

GSP.RO VIDEO Ce făcea o femeie acasă, în lipsa soțului. Bărbatul a rămas fără cuvinte și a publicat filmulețul intim