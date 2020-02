De Denisa Macovei,

George Piștereanu s-a lansat în cinematografie cu titulatura de „băiat rău”, primind doar roluri negative. Tânărul muncește enorm pentru a interpreta impecabil aceste roluri, așa că a devenit expert în sporturi de contact:

„Reușesc să mă încadrez în cele 24 de ore. Avem 7 zile pe săptămână. Dacă dormi cum dorm eu, 6 ore maxim pe noapte, reușești să te vezi cu prietenii, să mergi și la muncă, la filmări, să faci sport și multe alte lucruri. În prezent fac Krav Maga, m-am apucat puțin de squash, fac tir sportiv, urmând să particip la niste concursuri în domeniu și fac și sală, dar ca să nu mai pierd două ore în drum spre sală, am început să fac exerciții cu greutatea corpului meu”, ne-a povestit Piștereanu. Toate aceste activități sportive nu au ca scop doar mențirea condiției fizice, ci și pregătirea lui pentru roluri. „Nu doar că fac Krav Maga, dar sunt și sensei, pentru că mai predau copiilor din grupă. Acest sport se focusează foarte mult pe ceea ce se întâmplă pe stradă, pe situațiile concrete de care te poți lovi în viața de zi cu zi. Este un sistem de auto-apărare cunoscut, folosit de toate serviciile secrete și de trupele speciale. Pe mine mă ajută foarte mult atât ca sport, dar și în cariera mea de actor, pentru scenele de acțiune. În 2019, am făcut un film american în care am avut un rol foarte interesant, în care eram parte a unui grup din forțele special. Asta însemna că acel individ pe care îl interpretam trebuie să știe să schimbe încărcătorul de la armă foarte repede, să demonteze arma, să tragă la țină din mers. Am început să mă pregătesc cu mult timp înainte, să fac antrenamente cu arma respectivă și ulterior am început să fac tir sportiv, iar în prezent sunt legitimate la un club în care învăț să trag profesionist cu arma, cu toate tipurile de pistoale”, a mai completat interpretul lui Tibi din serialul „Vlad”.

Recomandări Cum s-au simțit muncitorii srilankezi când localnicii din Ditrău au vrut să-i alunge. „Am plâns…”

Dacă nu era actor, se făcea sportiv de perfomanță

Actorul care va reveni pe micul ecran în serialul “Vlad” (Pro TV) pe data de 24 februarie spune că, în curând, va ajunge să aibă centuta neagră.„Prin 2015 am fost parte dintr-un proiect foarte interesant, Casualties, un serial din Anglia care nu s-a difuzat la noi. Atunci am cunoscut un cascador care mi-a spus că ar trebui să fac Krav Maga, că m-ar ajuta pentru roluri. I-am ascultat sfatul și iată că după 3 ani ajung la centura neagră”, ne-a mai declarat George. Dacă nu ar fi un actor de succes, Piștereanu s-ar fi îndreptat către sport, unde ar fi încercat să devină la fel de cunoscut: „Cred că indiferent ce sport aș fi practicat, box, karate, handbal, aș fi simțit nevoia mea caracteristică de a fi cel mai bun și mi-aș fi dat silința să aduc României medalii”.

Citeşte şi:

“Nu-s băiat rău, sunt chiar sensibil”. Învățat de mic cu greutățile, George Piștereanu a muncit de la 12 ani, pe șantier

Actorii din VLAD au avut parte de aventuri la filmările din Istanbul. Ce se va întâmpla în noul sezon

Ce-a făcut George Piștereanu la prima scenă filmată în închisoare, la vorbitor. “Am avut senzația aia când te ia răceala”

GSP.RO EXCLUSIV Mărturie ȘOCANTĂ: „Am fost consilier, luam bani, nu făceam nimic, normal”

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2020. Racii au nevoie de pace în famile