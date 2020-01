Ecaterina Ladin alias Dalida din „Las Fierbinți” plănuiește mărirea familiei: „Vreau să fac încă un copil”

De Andreea Romaniuc Archip,

Ecaterina Ladin se bucură de succes pe plan profesional, are proiecte atât în teatru, cât și pe micul ecran, ea jucând în serialul de comedie de la Pro TV. Pe plan personal, actrița are un mariaj fericit și de 4 ani experimentează rolul de mamă. Printre dorințele ei se numără și mărirea familiei la un moment dat.

Ecaterina Ladin, alături de soț și de copil, în vacanță la munte

„Am făcut și bune și rele, anul acesta o să fac și mai multe că așa mi-e felul. Iubesc, încerc să nu urăsc. Sunt generoasă, uneori prea generoasă, mă abțin greu. Am botezat mulți copii și o să mai botez, vreau eu să fac încă unul. Am prieteni buni, vreau să fiu eu prietenă bună. Am un soț cum nu am crezut vreodată că o să am, vreau să fiu soția aia. Am colegi cum am visat, sper să fiu colega aia. Am familia cea mai tare. Mulțumesc tuturor că mă împliniți și-mi faceți viața frumoasă! La mulți ani și vă doresc să fiți cel puțin atât de fericiți ca mine!”, a anunțat actrița pe o rețea de socializare.