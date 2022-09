În ediția de miercuri, 7 septembrie, Ecaterina Ladin a fost în ploul emisiunii lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre serialul în care joacă. Actrița, Dalida din „Las Fierbinți”, spune că în topul celor mai bine plătiți, în vârf, se află Mihai Bobonete. Vedeta susține că ea se află după Toma Cuzin când vine vorba despre banii încasați de la PRO TV.

„Se câștigă orice muncă pe care o faci cu plăcere. Eu cred că după Toma Cuzin, că a zis că el câștigă cel mai mult, cred că sunt eu. El a fost primul care a afirmat lucrul ăsta.

Bine, în capăt de tot cred că e Bobo, ăștia care au cel mai mult. Nu prea am cum să zic, e un contract de confidențialitate acolo”, a declarat Ecaterina Ladin în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Actrița nu a putut să dea prea multe detalii despre salariu, pentru că contractul pe care îl are cu PRO TV este confidențial. Ecaterina Ladin a povestit că filmează pentru „Las Fierbinți” și câte 12 ore pe zi, de la 7 dimineața până la 7 seara.

„Se filmează 12 ore pe zi. De la 7 dimineața la 7 seara. Un episod, ca pagini de text, se filmează în 2-3 zile. Recordul cred că a fost când am filmat 1 Decembrie acum câțiva ani și s-au filmat 2 nopți. Pregătirea a început de dimineață”, a dezvăluit Dalida.

„Las Fierbinți” a revenit la PRO TV cu un nou sezon

Aseară, telespectatorii s-au bucurat de primul episod al noului sezon din serialul fenomen „Las Fierbinți”! Cu gândul la vacanță, cei de acasă și-au încărcat bateriile timp de o oră râzând alături de personajele lor preferate care s-au confruntat cu o nouă situație: posibilitatea de a avea un vecin arab printre ei.

Dorel a fost cel care a descris extrem de bine sentimentul general al fierbințenilor: „Nu vreau să vină!”, însă au fost și câteva voci care-l așteptau cu înfrigurare. Printre acestea s-a aflat și Gianina care i-a făcut o serie de declarații extrem de sincere Dalidei în speranța că cea din urmă va renunța la lupta pentru noul consătean: „Vreau și eu pe cineva. M-am săturat să fiu singură”.

În cele din urmă s-a dovedit că totul a fost doar o încurcătură și că cel care se instala în casa lui Vasile era un român din Arad, pe nume… Istvan! Așa că a fost normală concluzia finală a serii: „Viața asta ne-a amestecat de nici nu mai știm cine suntem!”.

În această seară, de la ora 20:30, cei de acasă se pot bucura de un nou episod. E vremea ca telespectatorii să descopere cum se va descurca primarul când Dalida are o zi liberă, iar Robi are un moment de cumpănă când simte că a îmbătrânit. În plus, se pare că-n Fierbinți e vremea pentru spectacol: câțiva dintre săteni vor să participe… la Eurovision! Oare au șanse?

