81,11 kilometri în 24 de ore

O echipă austriacă de scufundători în apnee (scufundări libere), formată din Nino Röhrenbacher, Ivan Mircetic, Christian Redl, Kerstin Schnitzhofer, Jaromir Foukal, Maurice Fellner, Clemens Marton, a stabilit un record mondial impresionant, dedicându-l totodată sportivului extrem Felix Baumgartner.

Scufundarea liberă sau în apnee este efectuată prin ținerea respirației fără un aparat autonom de respirat sub apă.

Cei 6 componenți ai formației au parcurs 81,11 kilometri în doar 24 de ore la Alpentherme Bad Hofgastein, depășind cu mult obiectivul inițial de 70 de kilometri.

Christian Redl, liderul echipei, a obținut astfel al 13-lea record mondial din cariera sa. Însă această performanță a avut o semnificație emoțională specială. Un omagiu pentru un prieten pierdut.

502 scufundări în numele lui Felix

Redl a efectuat 502 scufundări înainte de a ceda locul colegului său Maurice Fellner. Acest număr reprezenta „numărul” mentorului și prietenului său Felix Baumgartner, care a murit într-un accident de parapantă motorizată în Italia în iulie.

  • Austriacul Felix Baumgartner a efectuat primul său salt cu paraşuta în 1996, de pe podul New River Gorge din Virginia de Vest. Din 1997 a fost base jumper profesionist Marca sa înregistrată, logo-ul cu flacăra şi numărul 502, a fost creată prin înregistrarea la American B.A.S.E. Association în 1998, unde a primit numărul 502. Aici este înregistrat fiecare săritor care a sărit de pe toate cele patru tipuri de obiecte B.A.S.E., adică Building (clădiri), Antenna (antene), Span (poduri) şi Earth (stânci).

„Era important pentru mine să-l am pe Felix alături de noi în acest moment. Acest record mondial e și pentru tine, prietene!”, a declarat Redl, vizibil emoționat după stabilirea recordului.

Echipa a respectat cu strictețe regulile timp de 24 de ore, de sâmbătă la prânz până duminică la prânz. Doar un scufundător putea fi sub apă la un moment dat, schimbările făcându-se într-un ritm alert.

„La început totul a mers minunat, dar când temperaturile au scăzut la șapte grade, a devenit brutal. Frigul și sutele de scufundări în întuneric ne-au adus oră de oră mai aproape de limitele noastre”, a relatat Redl.

Cine este Christian Redl?

Redl este considerat unul dintre cei mai experimentați scufundători în apnee din lume. Fostul bancher de investiții a stabilit numeroase recorduri mondiale în scufundări libere. Pe lângă cariera sportivă, el se ocupă intens de antrenament mental, managementul riscului și motivație, fiind solicitat la nivel internațional pentru prezentări și seminarii.

Concomitent cu tentativa de record, Redl a lansat și noua sa carte „Breath to Success”, în care explorează puterea respirației și cum poate aceasta duce la mai multă liniște, putere și succes în viața de zi cu zi.

Cum a murit Felix Baumgartner

Accidentul lui Felix Baumgartner s-a produs pe 17 iulie, în zona Porto SantElpidio. Potrivit anchetatorilor, Felix Baumgartner ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce indică faptul că ar fi rămas conștient până în ultimele momente de viață. Această concluzie confirmă rezultatele autopsiei, care au exclus varianta unui infarct sau a unui atac cerebral în zbor.

Cercetările, încadrate la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, ar urma să se finalizeze în aproximativ 60 de zile. Imaginile surprinse de camera video purtată de sportiv ar putea fi decisive pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului.

Expertiza tehnică realizată asupra aparatului de zbor pilotat de celebrul sportiv austriac a arătat că motorul și elicea parapantei funcționau normal.

La începutul lunii, Mihaela Rădulescu a venit în România, însă fără să anunțe public. A participat la un eveniment la care și Felix Baumgartner trebuia să ia parte.

În mesajul său, Mihaela Rădulescu a subliniat că și-ar fi dorit ca Felix Baumgartner să aibă ocazia să zboare și în România. Tocmai de aceea, a acceptat invitația organizatorilor de a fi prezentă la spectacolul aviatic și la momentul de omagiu i-a adus o emoție aparte.

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Urmărește-ne pe Google News
