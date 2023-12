Sunt împreună de 3 ani, iar în anul 2021, la scurt timp după ce Cleopatra Stratan a împlinit 19 ani, cei doi s-au căsătorit. Povestea lor de dragoste este un exemplu pentru mulți tineri, iar tânăra artistă a mărturisit că și-a dorit enorm să fie împreună cu Edward Sanda.

În urmă cu mai bine de un an, cei doi îndrăgostiți au fost invitați la podcastul Instinctive.ro, unde li s-a cerut să își descrie partenerul într-o propoziție. Edward Sanda a făcut o gafă, iar Cleopatra Stratan i-a atras imediat atenția. Cel mai probabil artistul nu a înțeles întrebarea, astfel că și-a descris soția într-un singur cuvânt.

„Propoziție, nu cuvânt”, i-a atras atenția Cleopatra Stratan. „Unică în lume”, a răspuns din nou Edward. „Într-o propoziție ai nevoie de subiect și predicat”, i-a spus pentru a doua oară artista. „Ea este unică în lume”, a fost răspunsul final al cântărețului, în vârstă de 26 de ani.

Cum a fost prima întâlnire a lui Edward Sanda cu Pavel Stratan

Invitat la „Detectorul de minciuni” în vlogul lui Selly, soțul Cleopatrei Stratan a povestit cum a fost prima întâlnire cu socrul său. Artistul recunoaște că la început s-a temut de reacția lui Pavel Stratan.

„La prima întâlnire oficială cu Pavel Stratan am avut mari emoții, dar a fost foarte ok. Eu nu știam cum o să reacționeze și ce o să îmi zică. Mă așteptam la tot ce e mai rău. Nici nu îmi aduc aminte dacă am zis ceva, dar el a spus că e de acord cu relația noastră, că ne susține”, i-a spus Edward lui Selly.

„Eu i-am spus că m-am îndrăgostit de el la prima vedere după ce eram împreună”

De curând, Cleopatra Stratan a povestit că s-a îndrăgostit de Edward Sanda la prima vedere. Ea și-a manifestat dorința și a scris pe un bilețel că va fi împreună cu tânărul artist.

„Eu i-am spus că m-am îndrăgostit de el la prima vedere după ce eram împreună. Adică, de când am hotărât să fim împreună, el nu știa că eu, de fapt, aveam gândul la el de foarte mult timp. Eu știam de treaba asta cu manifestarea dorințelor și de a scrie pe o foaie sau un carnet dorințele pe care ți le dorești la prezent. Când l-am văzut atunci în februarie și m-am îndrăgostit la prima vedere, când am ajuns acasă, pentru că m-am întors la Chișinău în acea seară, am început să scriu pe o foaie… Eu îmi doream să fiu cât mai mult în preajma lui. Din punct de vedere artistic, cel mai simplu era să lansez o piesă cu el. Apoi am scris: «lansez o piesă cu Edward Sanda», «Edward Sanda mă place», ce aveam eu în cap. Abia ne cunoscusem, ceea ce îmi doresc eu mult. La nici un an am salvat prima noastră piesă.”, a povestit Cleopatra Stratan pentru Star Magazin de la Antena Stars, citată de Spynews.

