După ce și-a anunțat înscrierea la Facultatea de Psihologie, Ela Crăciun a absolvit cursul de coaching în parenting al celebrei doctor Shefali, a aniversat 10 ani de când prezintă și produce emisiunea ,,Numai de bine”, difuzată pe Antena 3 CNN, pentru ca mai apoi să debuteze pe marile ecrane în comedia ,,Tati part-time”, care va avea premiera din 2 ianuarie 2024 în cinematografe. Mai mult decât atât, activitatea sa online a fost recompensată cu numeroase premii, prin care și-a reconfirmat statutul de influencer în zona de parenting.

Pe plan personal, Ela Crăciun a finalizat cu brio proiectul care timp de 5 ani a ținut întreaga sa familie cu sufletul la gură și s-a mutat într-o nouă casă, un cămin care răspunde cerințelor întregii familii și care a devenit rapid un etalon de design și funcționalitate.

„Trebuie să recunosc că pentru mine 2023 a fost un an foarte bun, de care sunt foarte mândră. Emisiunea mea de suflet a aniversat 10 ani, am absolvit un important curs de coaching în parenting susținut de doctorul Shefali, cea care este mentor pentru vedetele de la Hollywood, pentru ca mai apoi să îmi iau inima în dinți și la 41 de ani să îmi urmez visul de a mă înscrie la Facultatea de Psihologie. Apoi, am avut parte de una dintre cele mai mari bucurii, atunci când am aflat că voi interpreta rolul doamnei Pârvulescu din comedia Tati part-time. A fost un an grozav!”, a declarat emoționată Ela Crăciun.

Mereu activă, Ela Crăciun jonglează cu succes între task-urile impuse de statutul de mamă și cel de femeie de carieră. Dacă până acum a lansat deja trei cărți de succes, pentru noul an, prezentatoarea TV și-a propus deja să finalizeze și cea de-a patra carte, un volum destinat creșterii adolescenților.

,,Proiectul care se află în capul listei obiectivelor pentru noul an este cartea mea dedicată adolescenților, un proiect pe care nu l-am finalizat anul acesta pentru că după ce am absolvit cursul doctorului Shefali, am revenit asupra unor idei, ceea ce a necesitat din nou multă muncă. Am încredere însă că noul an va aduce și materializarea acestui proiect și va reuși să mă surprindă cel puțin la fel de plăcut ca 2023”, a completat Ela Crăciun.

