După ce Israel și SUA au atacat Iran, autoritățile de la Teheran au ripostat și au trimis rachete și drone către diferite zone, precum Doha, Abu Dhabi sau Dubai. Astfel că destinațiile de vacanță din țările arabe ar putea rămâne fără turiști în această perioadă.

Elena Gheorghe, una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din țara noastră, se află printre persoanele care au decis să evite zona de conflict, chiar dacă avea deja plătită o vacanță în Dubai.

Potrivit celor spuse de către cântăreață, planul ei era să meargă în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite înainte de Paște, alături de familia ei. Însă Elena Gheorghe s-a răzgândit după ce a văzut că a început războiul din Orientul Mijlociu.

Celebra artistă le-a dezvăluit jurnaliștilor de la Click faptul că își achiziționase prin intermediul unei agenții de turism biletele pentru Dubai, iar după ce își va recupera banii pe vacanță, va merge să se relaxeze la mare sau la munte în România.

„Vom face Paștele în familie. Aveam niște planuri să plecăm înainte de Paște în Dubai. Apucasem să luăm bilete, cazare, tot! Dar gata, am anulat tot. S-a terminat cu plecarea! Stăm frumos acasă, în frumoasa noastră țară. Avem și mare, și munte. O să recuperăm banii pe vacanță, așa ni s-a spus. Am achiziționat de la o agenție. Nu am vrut să schimbăm cu o altă destinație.

Având în vedere tot ce se întâmplă în acest moment în jurul nostru, eu cred că cel mai înțelept pentru noi este să rămânem acasă cu copiii și să mergem ori la mare, ori la munte, aici la noi. Avem o țară superbă, cu natură, cu peisaje, cu tot ce trebuie”, a spus Elena Gheorghe pentru sursa citată.

