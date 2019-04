„ Am primit și o mamă de bătaie pe care n-am s-o uit niciodată, și totul din cauza fratelui meu, care, la 4 ani, s-a gândit să plece și să se scalde în gârlă, în timp ce eu jucam elasticul cu fetele și credeam că s-a dus până în casă, să-și ia praștia. A doua zi eram zebră și n-am mai putut merge la ziua prietenei mele. De obicei, eram pedepsită pentru ce făceau frații mei… Mai precis, Costin”, a spus Elena Gheorghe potrivit revista Viva.

„A fost o copilărie frumoasă, și asta cred că se datorează faptului că am avut parte de frați, căci am făcut multe împreună, și bune, și rele. În același timp, copilăria mea a fost ușor diferită de a unui copil normal, pentru că de multe ori eram nevoită să renunț la joacă pentru a merge la ore de canto, la concursuri și tot ce ținea de pregătirea muzicală. M-am maturizat destul de repede, în primul rând pentru că am fost sora cea mare și trebuia să am grijă de frații mei, apoi pentru că trebuia să mă port într-un fel anume, eram fata preotului și nu se cădea să copilărești prea tare, aveam anumite responsabilități și existau anumite limite. Și, în al treilea rând, pentru că am intrat repede în industria muzicală și, dacă nu te maturizezi la fel de repede, e riscant”, a mai adăugat ea.

Citește și

VIDEO | În căutarea lui Gică – românul omorât într-un parc din Huskvarna, Suedia, de doi adolescenți. Un Paște în pădure cu cei mai nevoiași dintre compatrioți (1)

Citește mai multe despre Elena Gheorghe, Bataie și Copilarie pe Libertatea.