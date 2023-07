Elena Ionescu și Giorgos Athanasiadis păreau că se înțeleg de minune, locuiau deja împreună și își cunoscuseră familiile. Din păcate, artista și cântărețul grec și-au spus adio! După ce și-au șters fotografiile de pe rețelele de socializare, acum Elena Ionescu confirmă despărțirea.

„De mult ne-am despărțit, faptul că acum s-au șters imaginile de pe Instagram asta e altceva, dar noi ne-am despărțit de mult! Nu vreau să comentez mai mult, așa am hotărât amândoi să nu vorbim, să fie liniște”, a spus Elena Ionescu pentru Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Spre finalul anului trecut, Elena Ionescu confirma că iubește din nou, iar artista mărturisea atunci că are o relație cu Giorgos Athanasiadis, cântărețul de la trupa Greek4U.

Ce spunea Elena Ionescu anul trecut despre căsătorie

„Nu pot să spun pentru că am mai spus-o și când am făcut-o și poate am greșit. Prefer ca lucrurile să vină natural, nici nu mă mai gândesc, cumva dacă e să fie, o să fie, dacă nu, iar e bine. Nu va schimba relația între doi oameni această trecere. Cred că dacă ne înțelegem și suntem ok, mai puțin sau relevant contează lucrurile astea. Mi-aș dori ca orice femeie, clar, dar nu e o chestie la care mă gândesc sau prioritară. Important să ne înțelegem noi bine, să fie ceva frumos, de continuitate”, a spus Elena Ionescu la finalul anului trecut.

Recomandări INVESTIGAȚIE ROMÂNIA-NEPAL. Abandonați în Ilfov și fără loc de muncă, după ce au plătit mii de euro ca să vină în România. Rețeta fraudelor transfrontaliere cu forță de muncă din Asia

Cum se înțelegea băiatul artistei cu iubitul grec

În anul 2019, Elena Ionescu a divorțat de Dragoș Stanciu, bărbatul alături de care are un copil, pe Răzvan. Vedeta îl crește pe băiețel, însă acesta are o relație bună și cu tatăl lui, îl vizitează des. La sfârșitul anului trecut, în casa vedetei s-a mutat și iubitul grec, care se înțelegea foarte bine cu copilul ei, după cum a mărturisit cântăreața.

„Se înțeleg foarte bine, e un băiat înțelept, un om matur, iar cum eu am venit cu acest pachet, apreciez foarte mult că el este așa cum este, m-am bucurat că se înțelege atât de bine cu Răzvan, iar Răzvan ține foarte mult la el. Lucrurile au venit cumva natural, nu a fost nimic forțat, mă bucur că s-a întâmplat așa. Deja locuim împreună, e o relație destul de serioasă”, a spus Elena Ionescu atunci.

Playtech.ro Gabriela Firea și Florentin Pandele AU PĂRĂSIT România. Cine i-a dat de gol

Viva.ro Marcel Ciolacu este în prima linie a politicii, însă fiul lui e o fire discretă. Ce s-a aflat acum despre tânărul Andrei

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Cristina Demetrescu știe ce zodii au noroc în august 2023. Se anunță schimbări pentru 5 nativi

Știrileprotv.ro Cea mai mare grindină care a căzut vreodată în Europa. Bucăți de gheață de până la 19 centimetri în diametru au făcut prăpăd

Observatornews.ro Peste jumătate de țară, inclusiv București, a intrat sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, grindină și vijelii. Vreme severă până la noapte

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Cea mai dureroasă întrebare primită de Romaniță Iovan de la fiul ei: 'Am încercat să nu îl controlez, ci să-i ofer încredere'