Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” a dat de fiecare dată tot ce a putut pe traseu și de multe ori a adus puncte pentru echipa ei. Elena Matei a fost eliminată de la „Survivor România” 2022, iar vestea a fost neașteptată pentru toată lumea. Războinica a fost nominalizată la Consiliu de către colegul său, Blaze. A primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor, iar competiția s-a încheiat pentru ea.

Când Daniel Pavel a făcut anunțul, concurenta a rămas fără cuvinte, pentru că nu se aștepta să fie ea cea eliminată din concurs.

„Nu-mi vine să cred! Am primit multe palme de la viață, eu mă consider o supraviețuitoare. Eu mă vedeam pe următorul traseu! Jur că nu-mi vine să cred”, a spus Elena Matei de la „Survivor România” 2022.

Alexandra Duli, Ionuț Popa și Alex Nedelcu au fost cei mai afectați de eliminarea colegei lor de la „Survivor România”, Elena Matei.

„Poate nu era locul meu aici. Sunt supărată, pentru că mi-aș fi dorit să rămân, să lupt alături de echipa asta. Am dat tot ce am avut. Implicare. Am făcut tot ce am avut în putință. Se pare că nu a fost suficient, dar pentru mine a fost suficient. Echipa asta e minunată”, a mai spus Războinica după ce Daniel Pavel a anunțat că ea e cea care părăsește Republica Dominicană.

Cine este Elena Matei de la „Survivor România” 2022

Elena Matei de la „Survivor România” 2022 nu este deloc străină de lumina reflectoarelor. În urmă cu ceva timp, ea a participat la o altă emisiune celebră, de pe Antena 1. Tânăra a avut un parcurs senzațional la „Chefi la cuțite” și, deși nu a reușit să câștige competiția, a câștigat admirația celor de acasă.



