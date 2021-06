Elena Matei, finalista „Chefi la cuțite”, vrea propria afacere. „Îmi doresc să fiu o femeie de succes”

În primele ediții ale show-ului culinar difuzat la Antena 1, mulți s-au întrebat cine e Elena Matei de la „Chefi la cuțite”. Are 22 de ani și e pasionată de bucătărie, dorindu-și să aibă o carieră în acest domeniu. Elena este studentă la Universitatea Politehnica, însă cel mai mare vis al ei este de a deveni un bucătar de succes. Aceasta muncește de la vârsta de 18 ani, iar în momentul de față lucrează ca bucătar la un restaurant din Ploiești.

A impresionat cu preparatele ei și a jucat marea finală de la „Chefi la cuțite, sezonul 9, împotriva Narcisei Birjaru și împotriva lui Cătălin Amarandei. Concurenta din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu, Narcisa Birjaru, a câștigat.

Chiar dacă nu a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro, Elena Matei e mândră de reușita ei, de performanțele de la „Chefi la cuțite”. Are planuri mari. Se gândește la propria afacere, o cofetărie.

„Îmi doresc să termin facultatea și să deschid cât mai repede cofetăria «Elys Favourites». Vreau să o duc cât mai sus, să mă extind cât mai mult și îmi doresc că oamenii să fie încântați de ceea ce le pregătesc, să-și aducă aminte de mine cu drag.

Eu zic așa: mai bine muncesc acum 5 ani fără oprire și dau totul, că apoi să fiu liniștită și să-mi construiesc o casă și o familie fericită. Îmi doresc să fiu o mamă tânără, dar îmi doresc să fiu și o femeie de succes, care să nu depindă de bărbatul de lângă ea”, a declarat ea pentru a1.ro.

Pe parcursul competiției, și de la Sorin Bontea, și de la colegi recunoaște că a avut multe de învățat.

„De la Chef Bontea, pe lângă rețetele, tehnicile și secretele în bucătărie, am învățat foarte multe lucruri despre viață. Să ai încredere în tine, să fii mai empatic și să lupți pentru ce-ți dorești. Singurul tău «dușman» ești tu! De la colegii mei am învățat să fiu mai bună, mai calmă și să am mai multă încredere în mine”, a mai adăugat ea, în același interviu.

Elena Matei mărturisește că a trăit cea mai frumoasă experiență din viața ei. Nu a fost una ușoară, mai ales că au existat multe ore și zile de filmări, mult stres, multă adrenalină, însă a căpătat experiență și a legat multe prietenii.

„Competiția «Chefi la cuțite» este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat până acum!”, mai spune ea.

