Ce a făcut Elena Udrea după ce a ajuns în vacanță la Mamaia: „Dacă trăia Ceaușescu, v-ar fi condamnat pe viață”

Așa cum a dezvăluit pe pagina ei de Facebook, Elena Udrea a mers alături de Eva, fiica ei, să se relaxeze în Mamaia, chiar dacă mulți prieteni i-au spus că ar fi mai bine să aleagă litoralul de la Marea Neagră din Bulgaria.

După ce a ajuns în vacanță la Mamaia, fostul om politic a lansat un atac dur la adresa autorităților, din cauza plajelor foarte lungi din stațiunea de pe litoralul românesc.

Fostul ministru, deranjat de ce a văzut la Mamaia

„Deși toată lumea m-a sfatuit să merg în Bulgaria dacă vreau să petrec câteva zile frumoase la soare cu Eva, la început de vacanță, eu am insistat să vin la Mamaia. Ferească Dumnezeu! Ce ați făcut cu litoralul românesc? Ce ați făcut cu turismul? Este un dezastru! Peste jumătate dintre locații sunt închise, iar multe sunt scoase la vânzare.

Doar câteva plaje sunt amenajate, aflate la capătul unor cărări lungi de sute de metri croite până la mare prin dune nesfârșite de nisip, lăsate în voia pescărușilor, de parcă ar fi doar pentru ei, nu pentru oameni. Când ajungi, în sfârșit, la ele și vrei să bei o apă, ți se spune că ministra Mediului a interzis beach barurile, așa că bei apă doar dacă ai adus de la supermarket. Dar dacă vrei să mergi la toaletă? Ministra Mediului a interzis și toaletele! Ți se recomandă să rezolvi problema în mare, dacă nu mai reziști până te întorci la hotel!

Ministrul Mediului? Ce caută Ministerul Mediului în problema turismului? Plaja nu este o rezervație naturală, pentru pescăruși, meduze și alge! Are nevoie să fie organizată și să ofere servicii turiștilor, pentru ca aceștia să vină, agenții economici să funcționeze eficient, iar turismul românesc să prospere. Unde este responsabilul pentru turism? Există așa ceva în guvernul lui Bolojan?

Nu este de ajuns că ați distrus tot în țara asta și că dați resursele țării pe nimic străinilor? Acum nenorociți și turismul și îi obligați pe români să își petreacă vacanțele în străinătate? Dacă trăia Ceaușescu, v-ar fi condamnat pe viață pentru nenorocirea adusă României!

Proprietarul plajei unde ne-am oprit ne spune că, de la anul, se va muta în Bulgaria, dacă lucrurile vor rămâne așa. Încerc să-l încurajez să mai aibă puțină răbdare. Poate, totuși, va exista cineva potent în politică să formeze un nou guvern și să-i trimită acasă pe acești incompetenți și trădători de țară”, a scris Elena Udrea pe celebra rețea de socializare.

Elena Udrea, îmbrăcată într-un maiou alb cu buline roșii pantaloni scurți albi și purtând ochelari de soare cu rame mari, ținând în mâna un telefon mobil, stă pe bancheta unei bărci. În spatele ei se vede apa acoperită de nuferi, în Delta Dunării.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Postarea s-a viralizat rapid și în aproximativ 12 ore a adunat peste 10.000 de like-uri, aproape 3.000 de comentarii și în jur de 500 de distribuiri.

Printre cei care au văzut ce a scris Elena Udrea în mediul online s-au aflat și persoane care au ținut să-i amintească faptul că și ea s-a aflat la guvernare în urmă cu mai mulți ani și că plajele lungi din Mamaia nu au fost refăcute în timpul mandatului lui Ilie Bolojan.

Internauții au pus-o la zid pe Elena Udrea

„Stai puțin, că problema asta nu e de șase luni, de când e Bolojan prim ministru. Știu sigur că dacă ar fi împărțită țara asta în două, o parte sa fie condusă si administrată de domnul Bolojan si o parte de către cine doriți dumneavoastră, nu ar exista termeni de comparație” și „Măi dragă, nu «ministra» Mediului a făcut plajele alea kilometrice. Litoralul a ajuns așa doar din cauza altora, băieții ăia destepti pe care îi susții și care sperau să-și pună hotelurile fără canalizare direct pe plajă. Ministrul Mediului actual doar a scos din apă câteva țevi de canalizare” au fost unele dintre cele mai importante răspunsuri primite de Elena Udrea de la internauți.

Mai mult decât atât unele persoane au spus că toți cei care au acum afaceri pe litoral ar trebui să dispară, pentru că au încercat să profite de deciziile luate în zonele de la mare.

„Plajele au fost mărite și prăpădite de câțiva ani, până să fie ministră Buzoianu, să fim sinceri. Eu am fost acum vreo patru ani la Mamaia și era praf plaja, mergeam un kilometru până la mare, erau numai scoici rupte, nu puteai merge desculț pe plaja. Plus că nepoțica a făcut enterocolită că-i plăcea în mare cu părinții. A trebuit să plecăm acasă mai devreme. Prețurile erau nesimțite! Așa că nu mai dați vina în stânga și în dreapta, că aceste disconforturi sunt mai de mult, nu de un an. Iar cu scurgeri de la toalete, ce doriți să intrăm în marea plină cu dejecții?” și „Plaja a fost lărgită din foamea de a avea mulți turiști. Și era guvernarea PSD! Faptul că actualul guvern a spus stop la mânării e un început de a reveni la un normal. Bineînțeles că cei care au afaceri acum acolo v-or trebui să dispară, sunt cei nesătuli care credeau că o să aibă mulți turiști pe plaja lor largă” au mai scris oamenii pe Facebook, în dreptul postării pe care a făcut-o Elena Udrea.

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