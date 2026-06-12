Eliberată din închisoare în anul 2025, după ce a executat puțin peste trei ani din pedeapsa de șase ani pe care o primise, Elena Udrea și-a revăzut fiica, pe Eva. Iar acum, la aproximativ un an, fosta politiciană a vorbit cu jurnaliștii de la SpyNews despre perioada petrecută în spatele gratiilor.

Potrivit celor spuse de Elena Udrea, fosta politiciană a fost luată de lângă copilă la doar 10 zile după ce a născut.

Elena Udrea a ajuns la pușcărie când Eva avea 10 zile

„Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta. Prima dată când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile, abia se născuse. Am născut prematur, era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea. Poate atunci a contat mai mult, pentru că, fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a spus Elena Udrea, potrivit sursei citate.

Mai mult decât atât, se pare că la primele vizite pe care Eva le-a făcut la închisoare, alături de Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea și tatăl micuței, fostul politician trebuia să se pună în genunchi pentru a-și putea pupa și îmbrățișa fiica, deoarece aceasta din urmă era foarte mică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Când venea la început, era atât de micuță, încât la plecare mă puneam în genunchi să pot să o îmbrățișez, să o pup”, a mai adăugat Elena Udrea în interviul care a fost difuzat la Știrile Antena Stars.

În timp ce vorbea, alături de Elena Udrea se afla și Eva, fiica ei care a oferit și ea detalii despre perioada în care mama ei a fost închisă.

Ce i-a dezvăluit fetița mamei ei

„Când tu lipseai și mergeam la petreceri cu mămici, eu mereu mă gândeam că sunt singura care nu are și ea mămica lângă ea”, a spus Elena Udrea că i-a zis Eva despre perioada în care ea se afla în spatele gratiilor.

Este pentru prima dată când Elena Udrea a apărut într-un interviu alături de Eva, fiica ei. Și, mai mult decât atât, amândouă au vorbit despre relația specială pe care o au și cum încearcă să recupereze timpul petrecut departe una de alta.

O parte din interviul pe care Elena Udrea și Eva l-au oferit a fost deja postat și pe YouTube.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE