Elena Vîșcu a vorbit deschis despre relația pe care o are în prezent cu CRBL, dar și despre modul în care cei doi gestionează responsabilitățile legate de fiica lor, după divorț. Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe YouTube, fosta soție a artistului a făcut o serie de mărturisiri sincere, fără ocolișuri, despre pensia alimentară, comunicarea cu fostul partener și provocările vieții de mamă singură.

Unul dintre subiectele sensibile abordate a fost pensia alimentară. Întrebată direct dacă există o astfel de înțelegere între ea și CRBL, Elena Vîșcu a confirmat că da, însă a recunoscut că lucrurile nu sunt întotdeauna perfecte. Aceasta a explicat că există momente în care plata întârzie sau este uitată, dar a ales să nu creeze conflicte din acest motiv. „Sunt momente și momente. Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm. (…) Ne controlăm, suntem oameni adulți, avem discernământ zic eu, unii mai mult, alții mai puțin”, a spus ea, precizând că preferă să gestioneze situația cu calm și maturitate.

Elena Vîșcu are ajutorul părinților ei

Elena a subliniat și un aspect adesea greșit înțeles de mulți: pensia alimentară nu este pentru mamă, ci pentru copil. Ea a explicat că cheltuielile unui adolescent sunt mult mai mari decât par la prima vedere și includ nu doar școala, ci și îmbrăcămintea, alimentația, activitățile extrașcolare și multe altele. „Da, pentru că nu se văd anumite lucruri. Pentru că mulți au senzația că acea pensie alimentară revine mamei. Nu este așa, e pentru copil. Nu este doar școala, sunt foarte multe cheltuieli, adică îmbrăcat, încălțat, mâncat, activități și lista continuă. Norocul meu sunt părinții”, a spus fosta soție a lui CRBL.

În acest context, Elena Vîșcu a recunoscut că sprijinul părinților săi este esențial și că fără ajutorul lor i-ar fi mult mai greu să muncească și să îi ofere fiicei sale tot ce are nevoie. „Altfel nu cred că aș putea munci cum muncesc eu ca să pot să fac mai multe lucruri.”

CRBL își vede fiica rar

În ceea ce privește relația actuală cu CRBL, Elena Vîșcu a declarat că lucrurile sunt simple și lipsite de tensiuni. Cei doi comunică rar, iar legătura principală este între tată și fiică. „Eu îi las foarte mult pe ei doi să comunice între ei pentru că e mare, știe să comunice”, a explicat Elena, precizând că nu simte nevoia să intervină sau să poarte discuții frecvente cu fostul soț.

De asemenea, aceasta a dezvăluit că nu obișnuiește să îl sune pe CRBL nici măcar atunci când apar întârzieri legate de pensia alimentară. Ultima lor întâlnire a avut loc recent, când artistul a venit să își vadă fiica, iar înainte de acest moment se mai văzuseră o singură dată, în luna noiembrie. Elena a mai povestit că CRBL a mers inclusiv la Chișinău pentru a petrece timp cu Alessia, semn că relația tată-fiică rămâne o prioritate. „Uite, a fost o primă dată la Chișinău. A venit la Chișinău, la Alessia, după mult timp”, a spus fosta soție a artistului.