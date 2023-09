Ellie White și Doru Tincă, care e impresar, s-au căsătorit religios după 16 ani de relație. Cei doi soți, care au împreună doi copii, s-au cununat religios în aer liber, după cum se poate observa în fotografiile pe care artista le-a distribuit în mediul online astăzi.

Ellie White, primele declarații după nunta cu Doru Tinca

Ulterior, cei doi și-au poftit invitații la conacul unde a avut loc petrecerea după nuntă, în Brașov. La eveniment, Ellie White a fost în centrul atenției, artista a îmbrăcat o rochie albă, lungă, cu dantelă în partea de sus. Și mirele a avut o ținută elegantă, un costum negru, al cărui sacou a fost personalizat.

„A fost ca-n povești, sau vorba lui Doru de ieri, „a fost ca un vis”. Am vrea să vă mulțumim fiecăruia în parte pentru faptul că ați ales să fiți alături de noi în ziua noastră perfectă, dar nu cred că am atâtea caractere aici. 😁😂 Voi vă știți, așa că aș vrea să știți că vă mulțumim și că vă iubim! ❤️”, a scris Ellie White, pe Facebook.

„După 16 ani și 2 copii, nunta noastră mult așteptată a fost perfectă! Vă mulțumim! ❤️❤️”, a mai transmis artista.

Adelina Pestrițu, Radu Sîrbu, Roxana Blagu, Carmen Negoiță și Ștefan Lungu sunt printre vedetele care au felicitat-o pe Ellie White după nuntă. La petrecere, atmosfera a fost întreținută de Smiley.

De ce Ellie White și Doru Tincă nu s-au căsătorit până acum

Ellie White și Doru Tinca și-au dedicat timpul doar educației celor doi copii, iar motivul pentru care nu au ajuns în fața altarului până acum este acela că nu au avut timp să organizeze evenimentul. În urmă cu câțiva ani, ea dădea câteva sfaturi pentru a avea relația perfectă.

„În primul rând, asigură-te că eşti cu persoana potrivită! Degeaba îl iubeşti sau o iubeşti dacă el sau ea nu are ochi pentru tine, nu?

În al doilea rând, fii sincer sau sinceră cu tine şi vezi dacă te simţi bine în compania partenerului tău sau a partenerei. Gândeşte-te dacă vă vedeţi împreună şi peste 10 ani, dacă îi poţi suporta tabieturile (pleoscăiturile, suflatul nasului, sforăiturile, epilatul, machiajele, glumele proaste la care râdeai la începutul relaţiei, dezordinea sau ordinea excesivă etc.) fără să-ţi vină sa-i dai o tigaie în cap! Dacă răspunsul e da, atunci sunteţi pe calea cea bună.

Noi doi suntem împreună de aproape 9 ani şi am stat împreuna non stop vreo 5 fără să ne plictisim unul de celălalt (acum, sincer, tânjesc după momentele alea când ne urcam amândoi în maşina şi străbăteam ţara în lung şi-n lat împreună…).

Puţina gelozie e bună, te face să te simţi iubit şi apreciat. Multă gelozie nu e bună, te face să te simţi dominat, constrâns, legat de un picior. Lipsa geloziei iar nu e bună, înseamnă că trebuie să schimbi persoana, pentru că sigur nu eşti în centrul atenţiei partenerului care va fi tot timpul în căutari”, a scris Ellie White pe blogul ei în urmă cu mai bine de cinci ani.

