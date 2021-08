Ellie White și Doru Tinca se cunosc de 14 ani și au împreună doi copii. De ce nu s-au căsătorit până acum și când vor face nunta

Ellie White și Doru Tinca și-au dedicat timpul doar educației celor doi copii, iar motivul pentru care nu au ajuns în fața altarului este acela că nu au avut timp să organizeze evenimentul.

În această perioadă, cei doi au mers în două vacanțe și urmează a treia, pe care Ellie o așteaptă cu nerăbdare.

„Anul trecut am fost în Grecia doar noi, a doua oară când am fost în Grecia și l-am cărat pe munți.

L-am cărat pe Mytikas, cel mai înalt vârf din Olimp și i-a plăcut. După s-a «răzbunat» și m-a cărat el pe mine la Delphi și era să leșin pe acolo. A fost frumos”, a declarat Ellie White pentru EVZ.

Cântăreața a mărturisit însă că au avut parte de doar două vacanțe în doi, poate urmează și o a treia după nunta pe care speră să o facă în această toamnă. În rest, cei doi copii, Mihai și Maria, îi însoțesc peste tot.

„Acum am bronz de Grecia. A fost așa un doi în unu vacanța asta pentru că am și filmat pentru cel mai recent videoclip și am stat și cu copiii la plajă. Ne-am distrat. Noi am mers cu copiii în vacanță de când avea Mihăiță un an și Maria patru luni.

Nu am fost genul acela de părinți panicați să nu ne scoatem copiii din casă până la cinci ani. Sunt de părere că cu cât îi scoți mai repede și îi obișnuiești cu zona asta și cu modul tău de viață, cu atât se vor obișnui mai repede și nouă ne va fi mai ușor pe parcurs.

Așa că nu avem nicio problemă să mergem cu ei. I-am cărat cu noi peste tot, și cu mașina, și cu avionul. N-avem nicio problemă cu ei”, a mai mărturisit Ellie.

