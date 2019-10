De Daria Maria Diaconu,

Anunțul a fost făcut de Elton John sâmbătă, pe un cont de socializare, cu doar câteva ore înainte de spectacolul pe care urma să-l susțină.

„Cu regret mă văd nevoit să vă anunț că sunt foarte bolnav și din acest motiv nu pot fi prezent pe scena Bankers Life Fieldhouse în această seară”, este mesajul transmis de artistul în vârstă de 72 de ani.

„Urăsc să-mi decepționez fanii, însă le datorez cel mai bun show și din păcate acest lucru nu este posibil”, a adăugat el.

To my dear fans in Indianapolis,



It is with the heaviest heart that I’m forced to deliver the news that I am extremely unwell and therefore unable to perform at @TheFieldhouse tonight. pic.twitter.com/9EQPg2qPPB