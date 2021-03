Elvira Deatcu a împlinit 49 de ani. Actrița nu-și mai sărbătorește ziua de naștere de ani buni: „Nu prea petrec de ziua mea”

Elvira Deatcu a împlinit 49 de ani. Actrița a dezvăluit că de ani buni nu-și mai sărbătorește ziua de naștere, ultima petrecere a dat-o la teatru, cu colegii, când avea 30 de ani. „Nu prea petrec de ziua mea, am repetat de dimineață până după-amiază. Nu agreez și nu mi plac zilele de naștere. Dar demult, cred că ultima dată am sărbătorit când am împlinit 30 de ani și atunci am făcut petrecere în teatru, cu colegii.

Îmi doresc să se sfârșească odată cu perioada asta, să ne întoarcem la o normalitate pe care o trăiam, pe care o știam, deși sunt conștientă că normalitatea aia nu va reveni în viața mea. Și să fim cât mai puțin afectați, pentru că ăsta cred că este pariul cel mare, lăsând la o parte dilemele economice, dificultățile financiare pe care le avem cu toții în perioada asta. Important este să nu fi lăsat urme prea mari în sufletele noastre, fiind atât de urâtă perioada asta, că tare îmi e să nu constatăm peste niște ani că urmările sunt cam grave sau destul de greu de depășit. Și recunosc că mă gândesc în primul rând la copiii mei, copiii noștri. Am mai trecut peste perioade mai puțin fericite, confortabile, echilibrate, suntem obișnuiți. Din păcate, nimeni nu are o poveste de viață lină și plină de lumină, noi suntem obișnuiți cu perioadele mai dificile. Dar pentru ei, eu sper că va fi bine”, a spus actrița pentru click.ro.

Elvira Deatcu are doi copii, de care e mândră

În aceeeași lună cu ea, în martie, s-au născut și copiii actriței. Unul a împlinit 18 ani, altul 13 ani. Cei doi deja nu mai ies în oraș însoțiți de părinți, ci ies cu prietenii.

„Ei au apucat, Luca a făcut 18 ani, de 8 martie, și a reușit să iasă cu câțiva prieteni să mănânce sushi, fiind fan. Lui i-a ieșit. Iar Filip, care e născut pe 12 martie, a făcut 13 ani. Atunci au fost reintroduse restricțiile, iar acum două duminici am profitat că a fost așa soare și frumos și și-a invitat 3 prieteni la terasă, ca să mănânce, acum fiind băieți mari. Îi place foarte tare ideea că ies fără părinți, eu le-am făcut rezervare și ei s-au dus și au mâncat burgeri, s-au amuzat. M-am bucurat că a fost posibil să marcăm ziua lor, pentru că și anul trecut eram în aceeași situație, după cum bine știți, și era deja mult pentru ei. Pentru mine nu-i o problemă, dar pentru ei e complicat după perioada asta stranie. Dacă nu pot să se bucure cu prietenii de ziua lor e prea mult”, a spus Elvira Deatcu pentru aceeași sursă.

