Emi de la „Noaptea târziu” se căsătorește. Când va avea loc evenimentul și câți invitați vor fi prezenți la nuntă. „Avem familiile unite”

Emi de la “Noaptea Târziu” a dezvăluit faptul că împreună cu Mădălina, logodnica sa, în principiu, au programat nunta în luna iunie anul viitor.

El a menționat că nu își dorește o nuntă cu foarte mulți mulți invitați, însă atât el, cât și Mădălina, dețin familii numeroase.

„Nunta, la anul în iunie. În principiu, am programat-o. Nu vreau să fac nuntă „Târgu Jiană” cu 1.200 de oameni sau 800 de oameni, în schimb, undeva pe la 300 plus cei care vor cânta or să fie.

Nu prea am cum să renunțăm la ei pentru că vreo 80 sunt numai familie. Și noi, atât eu cât și Mădă, avem familiile super unite și suntem super atașați și apropiați de familie, așa că nu putem să tăiem pe nimeni”, a dezvăluit Emi Popescu pentru Cancan.

