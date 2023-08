În urmă cu câteva zile, Șerban Copoț a anunțat că pleacă din emisiunea „iUmor”, din postura de prezentator. La momentul respectiv, Dan Badea, colegul lui, a dezvăluit că rămâne în show, dar acum au avut loc noi schimbări.

Emi și Cuza, care au participat și la „Asia Express”, dar și la „Te cunosc de undeva”, vor prezenta „iUmor”, sezonul 15.

Emi și Cuza, primele declarații în calitate de prezentatori la „iUmor”

„Să faci parte din echipa iUmor, un show cu tradiție, este o bucurie pentru noi. Când am primit propunerea de a prezenta sezonul 15 iUmor nici eu, nici Emi nu am stat pe gânduri. Este o bucurie profesională sa primești votul de încredere din partea unei echipe care a reușit sa facă istorie cu acest format.

Sperăm ca lucrurile sa decurgă asa cum ne dorim și telespectatorii să ne primească cu brațele deschise. Noi vom face tot posibilul să ne ridicăm la așteptările oamenilor care urmăresc si îndrăgesc acest show de ani buni și să reușim să ducem mai departe ceea ce au construit atât de bine Serban Copoț și Dan Badea”, a declarat Cuza pentru a1.ro.

„Totul a început cu un telefon! Așa încep și căsnicii, și nașteri, și invitații la nuntă, și livrări de colete prin curier și restructurări de post! A fost ceva normal!

Când am fost întrebați dacă ne-ar surâde ideea cred că a fost unul dintre momentele în care ne-am înțeles fără să ne spunem nimic unul altuia, pentru că până la urmă va fi o experiență nouă pentru noi, mai ales că este o emisiune de comedie, cumva pe nișa noastră, a ceea ce am făcut în online, unde putem fi noi și unde ne putem simți confortabil! Într-adevăr, ne-am gândit și la rate, la investiții, la ce ne mai ajută banii și am zis că e OK să mergem. Pentru că eu m-am însurat, Cuza și-a luat mașină scumpă, să mai recuperăm și noi”, a declarat și Emi.

Ce a spus Dan Badea despre plecarea lui Șerban Copoț de la „iUmor”

Dan Badea a avut o primă reacție după ce Șerba Copoț a renunțat la emisiune, el a mărturisit că nu vrea să comenteze alegerea colegului său, însă cert este că el va rămâne în continuare la „iUmor”.

Prezentatorul spunea că se bucură să facă parte din această echipă. „Am văzut ce a scris și el. E un subiect care mă depășește, nu aș vrea să vorbesc despre el! (n.r. ce a declarat Șerban Copoț despre plecarea de la iUmor) Clar! (n.r. el rămâne) La umor nu renunțăm niciodată!

Într-un singur cuvânt, are umor, cred că e foarte potrivit pentru ce fac eu. Propuneri pot fi multe, eu pot să fac o grămadă de lucruri, dar mi-a plăcut foarte mult această echipă, este extraordinară. M-am regăsit în energia lor! Sunt puțin nebuni în cel mai frumos mod posibil, mi-a plăcut asta!”

