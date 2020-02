De Andreea Romaniuc Archip,

Emilia Popescu este conștientă că mișcarea este esențială și face tot posibilul să o include în rutină. ” „Sala mea” este mersul pe jos. Merg foarte mult pe jos, îmi și place, mă și relaxează, nici nu mă plictisește. Ar trebuie să facem mișcare, mai ales de la o vârstă în sus, pentru tonus, pentru orice și pentru a putea mânca mai liniștit, fără sentimentul acela de vinovăție, care ne omoară mai rău decât caloriile. Din punctul meu de vedere de la acest stres ne îngrășăm, nu de la calorii”, ne-a spus actrița, amuzată.

Regim drastic de slăbit, dar cu suplimente de vitamine

Actrița recunoaște că a recurs la o măsură extremă din dorința de a slăbi. Dar a fost un experiment pe care nu îl va repeta niciodată: „‘Cea mai bună dietă e foamea. Nu e recomandată. Nu am avut urmări neplăcute decât așa… am avut o stare proastă, o tristețe, o agonie. Nu îți imagina că m-am înfometat 30 de zile, pentru că îți trebuie putere ca să joci și să te ții, nu, nu am trăit doar cu apă, dar am avut astfel de perioade”, a declarat, pentru Libertatea, Emilia Popescu.

Marea doamnă a teatrului românesc a obținut rezultatele dorite, dar nu ar repeta o astfel de experiență: „Un anumit regim de viață, cu care te obișnuiești, o lună – două, și după aceea ți se micșorează așa stomacul, nu mai ai așa pofte, ține foarte mult de perioada de viață în care ești, de foarte multe lucruri. Am slăbit și 10 kg în două luni – două luni și jumătate, am noroc că la mine se observă fiecare kilogram și când îl dau jos și când îl pun”, a precizat ea.

Actrița nu are probleme să renunțe la desert, dar nu se poate lipsi de produsele lactate: „Nu mai combin ceea ce îmi place mie foarte mult: carnea cu brânză, care este bombă, mănânc brânză mai slabă. Am o problemă cu aceste alimente, cu lactatele și cu brânzeturile, nu le pot scoate din alimentație, mi se face rău dacă le scot. Dulcele nu mi-e greu să îl scot. În perioada respectivă mâncam mult iaurt, semințe, ceaiuri fără zahăr și luam foarte mult magneziu și calciu, dar nu aș recomanda. S-a potrivit și cu o perioadă mai grea din viața mea, dar nu, asta nu mai fac”, ne-a povestit Emilia Popescu.

