Emisiunea Asia Express, scoasă din grilă în această duminică. Ce se întâmplă cu show-ul de la Antena 1

Antena 1 a anunțat o modificare temporară în grila de programe, care îi va afecta pe fanii emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor. Show-ul de aventură, urmărit de milioane de telespectatori, nu va mai fi difuzat duminică, 12 octombrie, din cauza transmisiunii meciului România – Austria, programat la ora 21:45.

Partida face parte din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal 2026, iar postul Antena 1 deține drepturile de difuzare. Astfel, pentru a face loc evenimentului sportiv, ediția de duminică a emisiunii a fost mutată.

Când revine Asia Express la TV

Pentru a nu-i dezamăgi pe fani, producătorii Asia Express au decis să extindă difuzarea emisiunii în săptămâna următoare. Așadar, concurenții de pe Drumul Eroilor vor putea fi urmăriți luni, marți, miercuri și joi, între orele 20:00 și 23:30. Ediția amânată va fi transmisă joi, 16 octombrie.

Schimbarea va aduce ajustări și în grila altor programe, printre care și serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, care nu va mai fi difuzat joi.

Mutarea unei ediții de emisiune în contextul unor evenimente sportive importante este o practică frecventă. Reprezentanții Antena 1 au confirmat că modificarea este doar temporară și că Asia Express – Drumul Eroilor va reveni curând la programul obișnuit.