În vârstă de 66 de ani, Emma Thompson a surprins cu o întâmplare surprinzătoare din trecutul său. Potrivit relatării actriței la Festivalul de Film de la Locarno, Donald Trump a invitat-o la o întâlnire chiar în ziua în care a divorțat de fostul ei soț, Kenneth Branagh.

Întâmplarea din trecut

Emma Thompson a povestit că se afla în rulota sa pe platourile de filmare pentru „Primary Colors” când a primit un apel telefonic neașteptat. „A spus: «Bună, sunt Donald Trump.» Am crezut că e o glumă și am întrebat: «Cu ce vă pot ajuta?» Poate avea nevoie de indicații de la cineva”, a glumit actrița.

Continuând relatarea, Thompson a adăugat: „Apoi a spus: «Mi-ar plăcea să vii și să stai la unul dintre locurile mele frumoase. Poate am putea lua cina.»”. Actrița a mărturisit că l-a refuzat politicos pe Trump, spunând: „Ei bine, e foarte drăguț. Vă mulțumesc mult. Vă voi contacta eu.”

În acea perioadă, Trump tocmai divorțase de a doua sa soție, Marla Maples, cu care are o fiică, Tiffany Trump. Emma Thompson, în vârstă de 66 de ani, era și ea proaspăt divorțată de Kenneth Branagh, cu care fusese căsătorită din 1989.

Divorțul actriței

Într-un interviu din 2022 pentru New Yorker, Emma Thompson a vorbit deschis despre sfârșitul căsniciei sale cu Branagh: „Am fost complet, complet oarbă la faptul că el avea relații cu alte femei pe platou”. Actrița a adăugat: „Ceea ce am învățat a fost cât de ușor este să fii orbit de propria dorință de a te înșela singur.”

Emma Thompson și-a refăcut viața alături de Greg Wise, cu care are doi copii: fiica Gaia, în vârstă de 25 de ani, și fiul adoptat Tindy, în vârstă de 36 de ani. Actrița continuă să fie o prezență remarcabilă în industria cinematografică, demonstrând că viața poate oferi surprize și oportunități noi chiar și în momentele dificile.

