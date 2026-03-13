Dincolo de fiecare scenă plină de emoție se ascunde un actor care știe să traseze granițe clare între carieră și viața personală, acesta având o regulă pe cât de simplă, pe atât de fermă, de la care nu se abate.

Acasă, orice discuție despre proiecte durează cel mult 15 minute, după care viața de familie continuă firesc. Momentele petrecute alături de soția sa, Ebru Ozkan, și de fiica lor, Biricik, în vârstă de opt ani, sunt cele mai importante, iar modelul de familie pe care îl admiră este cel al părinților soției sale, a căror înțelepciune l-a inspirat profund.

Această disciplină îl ajută pe Ertan Saban să fie un părinte prezent, un soț dedicat și, în același timp, un actor captivant, a cărui prezență impresionează atât pe ecran, cât și dincolo de el.

Vedeta nu a ajuns să își construiască disciplina și echilibrul familial din întâmplare. S-a născut în Macedonia, la Skopje, într-o familie de origine turcă, într-un mediu multicultural care i-a insuflat respect pentru ceilalți și importanța echilibrului între viața profesională și cea personală.

Creșterea într-un cadru în care limba, tradițiile și responsabilitățile se intersectau i-a modelat percepția asupra lumii și l-a învățat să aplice aceeași disciplină în viața de familie, acasă, alături de soție și fiică.

Ertan Saban, actor care apare la Kanal D de luni până vineri, de la ora 20.00, în serialul „O nouă șansă”, este un exemplu despre cum echilibrul și respectul pentru familie pot fi la fel de impresionante ca orice rol într-un serial de succes.

