Eurovision 2022. Programul semifinalelor și tot ce trebuie să știți despre concurs

Eurovision 2022, semifinala 1. Piesele care concurează, în ordinea intrării în concurs

Azi e prima semifinală Eurovision 2022 la Torino și poate fi urmărită de la ora 22.00, pe TVR 1. Cele 17 ţări care vor fi reprezentate pe scenă în semifinala de marţi seară, 10 mai, sunt Albania, Letonia, Elveţia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Regatul Ţărilor de Jos, Norvegia, Portugalia, Danemarca, Armenia, Austria, Croaţia, Islanda şi Grecia.

Ronela Hajati – Sekret – Albania

Citi Zēni – Eat Your Salad – Letonia

Marius Bear – Boys Do Cry – Elveția

LPS – Disko – Slovenia

Intelligent Music Project – Intention – Bulgaria

Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenuleţul – Moldova

Kalush Orchestra – Stefania – Ucraina

Monika Liu – Sentimentai – Lituania

S10 – De Diepte – Olanda

Subwoolfer – Give That Wolf A Banana – Norvegia

MARO – Saudade Saudade – Portugalia

Reddi – The Show – Danemarca

Rosa Linn – Snap – Armenia

LUM!X feat. Pia Maria – Halo – Austria

Mia Dimšić – Guilty Pleasure – Croația

Systur – Með Hækkandi Sól – Islanda

Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together – Grecia

Eurovision 2022, semifinala 2. Piesele care concurează, în ordinea intrării în concurs

A doua semifinală Eurovision 2022 va avea loc pe 12 mai, atunci când și WRS, reprezentatul României va intra în concurs, cu numărul 13. În cea de-a doua semifinală vor urca pe scenă reprezentanţi din 18 ţări, respectiv Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, România, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia, Irlanda.

Sheldon Riley – Not The Same – Australia

Circus Mircus – Lock Me In – Georgia

Andromache – Ela – Cipru

Konstrakta – In Corpore Sano – Serbia

The Rasmus – Jezebel – Finlanda

Nadir Rustamli – Fade To Black – Azerbaijan

Achille Lauro – Stripper – San Marino

Michael Ben David – I.M – Israel

Emma Muscat – I Am What I Am – Malta

Vladana – Breathe – Muntenegru

WRS – Llámame – România

We Are Domi – Lights Off – Cehia

Ochman – River – Polonia

Jérémie Makiese – Miss You – Belgia

Andrea – Circles – Macedonia de Nord

Cornelia Jakobs – Hold Me Closer – Suedia

STEFAN – Hope – Estonia

Brooke – That’s Rich – Irlanda

Cine este reprezentantul României la Eurovision 2022

La ediția din acest an a concursului internațional, România va fi reprezentată de wrs, cu piesa “Llamame”.

Andrei Ursu, alias wrs, este un artist multidisciplinar cu o viziune unică. Înainte de a-și începe cariera de vocalist, e backup dancer în televiziune şi pentru alţi artişti, luându-i exemplul pe părinţii săi, ambii dansatori de muzică populară. În 2015, se lansează în muzică în trupa de băieţi SHOT. Doi ani mai târziu, părăsește proiectul şi se mută la Londra, unde îşi perfecționează abilităţile de compozitor. În ianuarie 2020, semnează un contract de înregistrare cu Global Records şi demarează proiectul său de muzică electro pop. Pe lângă muzică, wrs îşi concepe adesea videoclipurile şi artwork-urile, oferind ascultătorilor o privire în lumea sa interioară.

Cea mai recentă piesă a lui wrs, „Amore” feat. Ilkan Gunuc a ajuns pe locul 7 în Top Radio MediaForest, pe locul 12 în Top TV Bulgaria şi a atins un vârf în Top 200 Shazam #3 RO, #19 Bulgaria, #67 Moldova, fiind inclusă în playlisturile editoriale NMF Turcia, RO + Hit Dans, Yaz, Dance toată ziua. Totodată, piesa „Tsunami” a devenit o senzaţie internațională ajungând pe primele locuri în topurile din Bulgaria (#24 Radio, #3 TV, #3 Top 200 Shazam, #12 Apple Dance), România (#35 Top 200 Shazam, #19 Apple Dance).

Cine sunt favoriți la casele de pariuri înainte de Eurovision 2022

Potrivit caselor de pariuri, România nu trece mai sus de locul 36 la Eurovision 2022, scrie fanatik.ro. În urma noastră sunt Slovenia, Bulgaria, Lituania și Macedonia de Nord. În acest moment, țara cu cele mai mari șanse să câștige Eurovision 2022 este Ucraina. 49% dintre internauți pariază pe trupa Kalush Orchestra.

Italia și Marea Britanie ar ocupa podiumul general în marea finală, conform caselor de pariuri.

Cum se votează la Eurovision 2022

Fanii concursului Eurovision 2022 vor putea să voteze în prima semifinală dacă provin din una dintre cele 17 ţări reprezentate în semifinala de marţi seară. Acestora li se vor alătura, în procesul de vot, telespectatorii din Franţa şi Italia.

Joi seară, în a doua semifinală, vor putea vota telespectatorii ţărilor participante în cea de-a semifinală. Lor li se vor adăuga telespectatorii din Germania, Spania şi Marea Britanie.

Prezentatorii concursului Eurovision vor anunţa momentul în care liniile sunt deschise pentru votare. Un juriu alcătuit din profesionişti din industria muzicală va vota la rândul său, iar opţiunea juriului va reprezenta 50% din rezultatul final al procedurii de votare.

Cine a câștigat Eurovision în ultimii 10 ani

2020: Italia: Maneskin

2019: Olanda: Duncan Laurence

2018: Israel: Netta Barzilai – „Toy”

2017: Portugalia: Salvador Sobral – „Amar Pelos Dois”

2016: Ucraina: Jamala – „1944”

2015: Suedia: Mans Zemerlow – „Heroes”

2014: Austria: Conchita Wurst – „Rise Like a Phoenix”

2013: Danemarca: Emmelie de Forest – „Only Teardrops”

2012: Suedia: Loreen – „Euphoria”

2011: Azerbaidjan: Ell & Nikki – „Running Scared”

2010: Germania: Lena – „Satellite”

2009: Norvegia: Alexander Rybak – „Fairytale”

Foto: EPA

