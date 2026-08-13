Potrivit lui Robert Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, sistemul S-400 amplasat la palatul lui Putin de lângă Ghelendjik a lansat șase rachete înainte de a fi distrus.

Imaginile din satelit obținute după atac confirmă anihilarea acestui sistem de apărare antiaeriană.

Atacul a fost precedat de dezactivarea stației de război electronic din apropiere, cunoscută sub denumirea Volna Kupol Garant. Această stație bruia comunicațiile pe o rază de aproximativ 20 de kilometri în jurul reședinței și era eficientă împotriva dronelor.

Analistul militar Ian Matveev a declarat pentru The Moscow Times că dezactivarea acestei stații, pe data de 7 august, a deschis calea pentru atacul asupra sistemului S-400. În opinia sa, „palatul lui Putin a rămas fără protecție”.

Fostul prim-ministru şi ministru de externe al Suediei Carl Bildt a reacţionat și el la acest anunţ. „Ucraina tocmai a lovit principalele sisteme de rachete şi de apărare electronică care protejează palatul lui Putin de la Marea Neagră. Ce se va întâmpla în continuare?”, a reacționat Bildt.

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