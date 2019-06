Ion Surdu a fost într-o forma de zile mari, acesta pierzând în timpul duelurilor cu ceilalti băieți doar un singur meci, în timp ce Nicoleta Lunca a reusit din nou performanța să nu piardă niciun punct, atleta traversând o perioadă extrem de bună chiar înainte de marea finală.

„Sincer, mai ales în primele zile, mă gandeam, dar nu mă vedeam în marea finală. Când am ajuns la individuale, mai ales ca procentajele mă avantajau, am început să o iau pas cu pas și uite ca am reusit să ajung unde mi-am propus. Cu siguranță toți care am venit aici am avut un scop. Eu, momentan, mi l-am atins, dar nu pe tot, mai am un pic de lucru.

Mă bucur că sunt primul dintre băieți care a ajuns în finală, cu toate că la început traseul mi-a dat puține bătăi de cap, cred că oriunde se putea să alunec, am alunecat. Dar cu toate astea am ajuns la final, finalul chiar imi place, am mai avut asemenea finaluri în timpul Exatlonului și l-am prins destul de bine. Pot să spun ca m-a avantajat și ca am intrat cu Nicoleta la ștafetă la acest final, nu știu, și-a spus si experienta cuvantul, si partea de cardio când am intrat în ultimele doua meciuri cu Giubi (n.r. Andrei Botoaca), cu toate că asta este unul dintre traseele lui preferate. Să nu se supere, dar mă bucur că l-am bătut. Vă urez baftă băieti, cel mai bun să câstige și vă aștept în marea finală!” a declarat Ion Surdu.

Războinica Nicoleta Luncă este prima fată care și-a asigurat un loc în finala la feminin dupa o evoluție de zile mari în prima rundă a semifinalei. Pentru a se decide cine sunt ceilalti 2 finalisti, sâmbătă, cu o zi înainte de marea finala, va avea loc a doua runda a semifinalei, în care se vor confrunta la băieți Andrei Boțoaca și Gabi Nedelcu, iar la fete Cătălina Șeicaru și Andreea Arsine.

Citește și

Reuniune convocată de urgenţă în Ucraina după apariţia unui video propagandistic cu o presupusă anexare a Bucovinei de către România