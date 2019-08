Face 43 de ani pe 23 august! Pe vremea comuniștilor, când era zi națională, Fuego credea că toată țara îl sărbătorește pe el!

De Florian Gheorghe,

– Probabil că odinioară, toată lumea fiind liberă și petrecând pe 23 august, credeai că toată țara se bucura de ziua ta!

– Nu doar că așa credeam eu, așa-mi spunea și mama! Eram fascinat de tot ce se-ntâmpla pe 23 august, cu paradele și cu toată povestea din jurul zilei respective. Până pe la 9 ani, am trăit un vis măreț, fiind mai mult decât onorat că zeci de mii de oameni, prin oraș, mă celebrau pe mine. De atunci, mi-am zis că, la un moment dat, ziua aceasta va fi însemnată, măcar puțin, măcar pentru o anumită categorie de oameni, prin mine.

– Mai importantă decât ziua ta pare a fi, anul ăsta, pentru tine, o altă aniversare: 25 de ani de la debut. Îți mai aduci aminte de seara în care ai urcat pe scena de la Mamaia?

– N-aș putea uita momentul meu de debut. Cântam cu mult înainte, la “Cântarea României” sau la spectacole în zona mea, la Turda, dar la Mamaia a fost o stare diferită. Festivalul reprezenta o rampă de lansare, un fel de certificat al valorii, fie că te numărai sau nu printre premianți, pentru că era destul de dificil să ajungi acolo. Eu am cântat la interpretare, două piese în primă audiție, oferite mie de maestrul George Grigoriu, care îmi era și profesor de canto. Întâmplarea nefastă a făcut ca în ziua mea de concurs să se stârnească o furtună puternică, fapt ce a făcut ca transmisiunea la televiziunea publică să fie oprită. Astfel că momentul meu nu a rămas impregnat pe peliculă, dar îl păstrez în suflet, mai ales că am căpătat experiență, iar de acolo, cumva, lucrurile s-au așezat diferit!

– Ești atât de popular, că dacă ai candida pentru diverse funcții, mulți te-ar vota! Te-ai gândit vreodată să intri în politică?

– Întotdeauna am fost apolitic și consider că fiecare, pe lumea aceasta, trebuie să facă ce știe mai bine. Suferim, într-adevăr, cu toții de impresia că ne pricepem la toate, dar lucrurile nu stau chiar așa. Nu doar că n-aș fi un politician pe măsura așteptărilor – ale mele, cel puțin -, dar n-aș putea renunța vreo clipă la principiile de bază care mă ghidează în viață și la bucuria pe care o am atunci când sunt pe scenă. Iar eu nu am timp suficient să fac câte vreau acum, cu atât mai puțin într-o astfel de situație!

Indiferent cât de iubit aș fi de publicul meu, nu m-am folosit niciodată de popularitatea asta. Eu stau inclusiv la cozi, la magazine sau în vamă și încerc de fiecare dată să nu epatez. Nu sunt mai presus de nimeni și nici nu-mi doresc să fiu vreodată așa! Cred că popularitatea mea vine tocmai de la faptul că sunt onest și sincer și nu caut variante pentru a da bine undeva!

– Ai realizat, până la vârsta aceasta, nesperat de multe. În ce se concretizează avuția ta?

– Mă simt, cu adevărat, un om bogat, dar din punct de vedere spiritual. Mă simt bogat știind că am putut aduce altora fericire. Și nu-s citate astea, luate de prin cărțile de gândire pozitivă. Sunt satisfăcut de tot ce am realizat, n-aș schimba nimic! E o mare bucurie să știi că ai ajuns independent, din toate punctele de vedere, prin talentul pe care-l ai. Sigur că totul a implicat și implică multă muncă, dar nimic nu se poate clădi fără asta!

Avuția mea stă în picturile care rămân în urmă, în tinerii pe care-i ajut, în concertele mele și în sufletele care-și găsesc alinare în muzica mea. Și în cele peste 600 de cântece, cea mai mare bogăție pe care o dețin. Iar lor li se adaugă o nouă melodie, una care sigur va ajunge la sufletele tuturor, indiferent de vârstă, o piesă dedicată mamei, pe care o lansez pe pagina mea de Facebook și pe Youtube și pe care o puteți asculta, în premieră și la emisiunea mea estivală de la TVR 2, de azi, de la ora 17.45!

– Ai pornit campanie generoasă și datorită investiției tale, până în prezent, peste 200 de tineri talentați au fost premiați. Vei continua pe calea asta?

– Vreau să cred că pot fi în continuare un punct de sprijin pentru tinerii care au nevoie de-un imbold, de-o speranță. Nu o pot face, deși mi-aș dori, pentru toți. Dar proiectul meu “ART BY FUEGO” încearcă să se mențină și să ofere lumini și șanse. Am creat o comunitate și am ajutat nenumărați tineri care au făcut performanțe pe mai departe. Sunt extrem de mândru și de onorat să știu că toți cei pe care i-am sprijinit sunt în activitate, câștigă premii, concertează și își aduc aminte, cât de puțin, și de mine. Încerc, ori de câte ori am ocazia, fie în online, fie la TV, în emisiunile mele, să-i și promovez și să le ofer posibilitatea de a se exprima.

Nu aștept răsplată pentru asta și nici laude! Consider că e de bun simț, dacă pot, să ajut! Mai ales că eu nu am avut parte, când eram copil, de un astfel de ajutor! Cumva, fie că vrea cineva sau nu să recunoască, șansele noastre stau tot în viitor, în generația aceasta, de care trebuie să avem grijă și pe care trebuie să o creștem armonios!

– Ești mereu înconjurat de oameni în emisiunea ta, la spectacole, și totuși, în viața ta privată stai retras, locuiești într-un loc pe care preferi să-l păstrezi tainic, în mijlocul naturii. Iubești singurătatea?

– Deloc! Nu sunt și nici n-am fost vreodată un singuratic, dar nici nu mi-a plăcut să ies în evidență cu lucruri care trebuie să rămână doar ale mele. Când am ales să apar în lumina reflectoarelor mi-am asumat că nu-mi mai aparțin în totalitate, dar chiar și așa, cu decență, prefer ca anumite lucruri să le păstrez doar pentru mine și să mă bucur de ele! Am dreptul acesta și cred că nu deranjez pe nimeni cu asta! Singurătatea nu e compatibilă cu mine și nici n-aș putea funcționa cu ea alături. Iubesc liniștea căminului meu, iubesc să pot crea și picta, dar mereu sunt conectat la viața palpabilă, la prieteni, la oameni dragi, fără de care n-aș putea exista!