Potrivit ANM, sunt aşteptate averse torenţiale, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, descărcări electrice frecvente şi grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

Cantităţile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, local depăşind 30-40 l/mp în intervale scurte de timp.

De asemenea, un Cod galben de vânt este în vigoare până la ora 23.00 în sudul Banatului, vestul Olteniei, Moldova, Dobrogea, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, unde rafalele vor atinge, în general, 50-70 km/h, conform aceleiaşi surse.