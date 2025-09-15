Andra și Cătălin Măruță au ales să petreacă dimineața de duminică în familie, la biserică, alături de cei doi copii ai lor. Artista a publicat pe Facebook o fotografie de la slujbă, însoțită de un mesaj emoționant. „Astăzi am mers cu toată familia la biserică. 🙏

Andra a răspuns celor care au criticat-o

E un obicei pe care încercăm să-l păstrăm de fiecare dată când putem, pentru că liniștea pe care o simți acolo și pacea din suflet pe care o primești sunt de neînlocuit. Atmosfera din biserică e ceva ce nu se poate compara cu nimic altceva… o binecuvântare pentru suflet și pentru familie. 🙏🏼❤️”, a scris Andra.

Postarea a adunat rapid peste 27.000 de aprecieri, dar nu toți fanii au fost încântați. Printre comentarii, o persoană i-a criticat pentru faptul că au ales să facă public momentul lor de rugăciune: „Și trebuia neapărat să vă lăudați că ați fost la biserică? Știți câta lume merge? Ce ar însemna să se afișeze toți! Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru, nu pentru aprecieri. Pe unii chiar nu îi interesează ce / unde/ cum faceți voi!”, a fost comentariul tăios.

Artista nu a rămas indiferentă și a ținut să lămurească lucrurile: „Nu e vorba de laudă 🙏, ci de bucuria de a împărtăși ceva ce ține de suflet. Credința nu e despre imagine, ci despre trăire, iar dacă printr-o postare reușim să le amintim oamenilor de liniștea pe care o aduce mersul la biserică, atunci chiar cred că merită”, a răspuns Andra.

Fotografia de familie surprinsă în fața lăcașului de cult a stârnit mii de reacții pozitive, semn că foarte mulți urmăritori au apreciat sinceritatea și deschiderea artistei.

Problema pe care a avut-o familia Măruță

Recent, la Judecătoria Buftea, Andra și Cătălin Măruță au luat parte la procesul pe care l-au intentat împotriva agresorului lor. În final, a fost emis un ordin valabil timp de 12 luni, prin care i se interzice acestuia să se apropie de familia Măruță. Respectarea deciziei va fi supravegheată printr-o brățară electronică.

Cererea a venit după ce ordinul provizoriu emis de polițiștii din Ilfov împotriva bărbatului de 56 de ani a expirat. Noul act judecătoresc îl obligă să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de soții Măruță și de apropiații lor.

Andra a subliniat în fața instanței că situația a devenit periculoasă pentru familia sa: „Apreciez foarte tare admirația fanilor, pentru că noi, artiștii, din asta trăim, din aplauzele lor, dar când devine obsesie e periculos pentru familia noastră. Iar familia noastră este prioritatea noastră. Omul a venit, i s-a spus frumos «Nu mai veni», dar dacă tot a insistat, am ajuns în situația asta”.

Soții Măruță au povestit pentru Știrile Pro TV că bărbatul i-ar hărțui încă din luna ianuarie și că a ajuns chiar și la locuința părinților artistei. În momentul în care i s-a cerut să renunțe la astfel de gesturi, individul a început să lanseze amenințări.

Cătălin Măruță a explicat: „Sunt obsesii pe care el le are față de Andra, faptul că el vrea să o salveze, nu știu de cine, el a salvat-o și pe Celine Dion în postările pe care le-a pus pe rețelele lui de socializare. Spune că face asta pur și simplu din dragoste pentru Andra să o protejeze să fie alături de ea. A pătruns în curte, în spatele casei. Violența și-a exprimat-o pe rețelele de socializare”.