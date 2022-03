În fiecare interviu, Anamaria Prodan s-a mândrit cu copiii ei. Din primul mariaj are două fete, pe Rebecca și pe Sarah, care calcă pe urmele tatălui ei, joacă baschet, și din al doilea mariaj, cu Laurențiu Reghecampf, pe Laurențiu jr. Fiica ei cea mare e în centrul atenției acum, căci se pune pe picioarele ei.

Rebecca Dumitrescu s-a mutat de curând în Los Angeles, America. Tânăra s-a și angajat la Farfetch, o companie care vinde în toată lumea haine și accesorii de brand. Sarah, sora ei, a povestit într-un interviu la Antena Stars cât de bine se înțeleg, dar și detalii despre Rebecca.

„Foarte bine (n.r. se înțeleg foarte bine). Noi am copilărit împreună. Suntem cele mai bune prietene, vorbim în fiecare zi, ea vine la meciurile mele, eu mă duc la ea, o vizitez. Ea acum a rămas în America pentru că muncește. Și, pentru că eu am o pisicuță, Gigi, e o pisicuță fără păr, nu am putut să o aduc în România și am dus-o la Rebecca.

Da, ea face design vestimentar și lucrează pentru Farfetch acum. E intern acolo, adică face un internship acolo și e foarte mulțumită.”, a declarat Sarah Dumitrescu.

Se știe că Rebecca Dumitrescu e designer cu „acte în regulă”. Ea a absolvit o celebră şcoală din Milano, Institutul Marangoni. O lungă perioadă de timp a locuit în Milano, dar a stat la un moment dat și în Dubai, dar și în America.

Se știe că în SUA, fata cea mare a Anamariei Prodan a mers cu o bursă la Parson University din New York. „Rebecca este ok, îşi vede de facultatea ei, îşi doreşte să facă un an în fiecare oraş mare al lumii. (…) Vrea să înveţe şi să vadă cât mai multe culturi. Este foarte ok pentru ce îşi doreşte să facă în vitor”, spunea Anamaria Prodan acum ani de zile, când fiica ei terminase primul an de facultate.

Rebecca Dumitrescu a fost și fotomodel, ea a defilat pe podium în haine create de celebrul brand Dolce&Gabanna.

